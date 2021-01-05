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أجواء معتدلة نهاراً وباردة ليلاً

05 كانون ثاني / يناير 2021 08:24

رام الله - الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية أن يكون الجو اليوم الثلاثاء، غائماً جزئياً وتستمر درجات الحرارة أعلى من معدلها في مثل هذا الوقت من السنة بحدود 6-7 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي الليل يكون الجو بارداً في معظم المناطق، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغداً الأربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً وتستمر درجات الحرارة أعلى من معدلها في مثل هذا الوقت من السنة بحدود 6-7 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الخميس، يكون الجو صافياً إلى غائم جزئي ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها في مثل هذا الوقت من السنة بحدود 7-8 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الجمعة المقبل، يكون الجو صافياً إلى غائم جزئي ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها في مثل هذا الوقت من السنة بحدود 6-7 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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