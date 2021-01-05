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الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات بالضفة

05 كانون ثاني / يناير 2021 08:27

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

طولكرم - الرأي

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت 4 مواطنين من طولكرم، وهم:  محمد اسماعيل أبو ليفة (46 عاما)، والأسير المحرر رائد محمد قوزح (50 عاما)، والأسير المحرر عدنان تيسير سمارة (38 عاما)، وفؤاد الشلبي.

وذكرت المصادر، أن القوات اعتقلت الأسير المحرر طارق ادعيس من الخليل، وأحمد علاونة من جنين، وعبود أبو هنية، وعدي حسين من قلقيلية، وياسر المدموج من نابلس.

وقالت إن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة طوباس، وداهمت منزلي المواطنين منير فقها وعدي الشحروري في المدينة، وفتشتهما، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

كما داهمت القوات عددا عددا من منازل المواطنين في حي الطيرة برام الله، أعقب ذلك اندلاع مواجهات، أطلقت خلالها تلك القوات قنابل الغاز المسيل، وقنابل الصوت، دون وقوع إصابات أو اعتقالات.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال اقتحمت مناطق عدة في محافظة بيت لحم، وداهمت منزلي الشقيقين محمد احمد رزق ومؤيد وعبثت بمحتوياتهما.

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