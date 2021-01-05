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تعليم خان يونس يواصل تدريب المعلمين على برنامج الصفوف الافتراضية

05 كانون ثاني / يناير 2021 08:55

تعليم خان يونس يواصل تدريب المعلمين على برنامج الصفوف الافتراضية
تعليم خان يونس يواصل تدريب المعلمين على برنامج الصفوف الافتراضية

خان يونس- الرأي

واصل قسم الإشراف التربوي بمديرية التربية والتعليم في خان يونس تدريب المعلمين على برنامج الصفوف الافتراضية، في مركز التدريب التربوي.

جاء ذلك، بحضور: أ. عبد الرحيم الفرا مدير التربية والتعليم، وأ. محمود المصري القائم بأعمال رئيس قسم الإشراف التربوي، وأ. أحمد الفرا مسؤول التعليم الالكتروني، وأ. رقية لولو مشرفة مبحث الفنون والحرف، ود. محمد العقاد رئيس مجلس الأولياء الأمور.
وثمن مدير التربية والتعليم جهود كل ساهم في توظيف منصات التعلم عن بعد وخاصة الفصول الافتراضية، وأشاد بجهود المشرفة أ. لولو التي تسعى دوماً لتطوير كفايات معلمي البحث.
وأكد مدير التعليم أن التعليم الالكتروني والتعليم عن بعد أصبح اليوم ضرورة ملحة في ظل جائحة كورونا وتعذر التعليم الوجاهي، متمنياً السلامة للجميع.
 

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