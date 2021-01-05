غزة-الرأي

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2728) الثلاثاء 5/1/2021

أخبار فلسطينية﻿

هنية يعلن استعداد حماس للانتخابات الشاملة بالتوالي ويؤكد قبول الحركة بخيارات الشعب الفلسطيني

الحكومة الفلسطينية تؤكد جاهزيتها لأول انتخابات منذ 2006

تسجيل 396 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الدورة الثانية لليوم الاثنين

الرجوب: ملتزمون بما اتفقنا عليه مع حماس للوصول لانتخابات شاملة

مجلس الوزراء يقر نظام التأمين الصحي للأشخاص ذوي الإعاقة

20 وفاة و1009 إصابات جديدة بـ"كورونا" في الضفة وغزة

صحة غزة: نفاد الفحص المخبري الخاص بالأطفال حديثي الولادة

حماس تهنئ مجلس التعاون الخليجي بتقدم جهود المصالحة

أخبار إسرائيلية

أتباع نتنياهو يروّجون لقرب زيارة العاهل المغربي قبيل الانتخابات

إصابة 649 جنديا وعاملا في الجيش الإسرائيلي بفيروس كورونا حتى الآن

ساعر وبينيت يوقعان اتفاقية فائض الأصوات

إسرائيلية تتلقى لقاح كورونا تتعرض لـ "رد فعلي تحسسي "

غانتس عن نتنياهو: لن أسمح لمتهم جنائي بأن يمس النظام القضائي

نتنياهو ينسق لزيارة للعاهل المغربي لخدمة مصالحه الانتخابية

الشاباك" ينشر تفاصيل جديدة حول عملية قتل المستوطنة قرب جنين

اخبار دولية

إصابات كورونا العالمية تتجاوز 85.2 مليون والوفيات مليون و846677

أخبار عربية

اتفاق إسرائيلي مغربي على فتح الخطوط الجوية بين الجانبين

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

الضفة الغربية تشهد هجمات خطيرة للاحتلال والمستوطنين.. اعتقالات واسعة ومداهمة مشفى ومحاصرة بلدات وهدم مبان ومنشآت

“المجلس المركزي الأرثوذوكسي في فلسطين” يدعو لعزل البطريرك ثيوفيلوس الثالث

“الأونروا” تعلن عن إجراءات جديدة لتوزيع المساعدات الغذائية على اللاجئين الفلسطينيين

الاحتلال يهاجم حدود غزة.. والبحرية المصرية تعتقل ثلاثة صيادين فلسطينيين

اشتية يرحب بتطورات المصالحة الإيجابية ويعلن رفع طلب جديد للمحكمة الجنائية ضد إسرائيل…

هيئة فلسطينية: لا علاقة للإمارات بعودة “سهل قاعون”

جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق قنابل صوتية داخل مستشفى فلسطيني

الشرق الأوسط

مستوطنون يفتحون الماء الآسن على أراضي فلسطينيين

قوات إسرائيلية تتصدى للمشاركين في زراعة أشجار زيتون

الفلسطينيون يتوقعون تطعيم 20% في فبراير

الخليج الاماراتية

الاهرام المصرية

قوات الاحتلال الإسرائيلي تداهم قريتين بمحافظة جنين وتقتحم عدة منازل

الشروق المصرية

إسرائيل ترخص لقاح مودرنا

قوات الاحتلال الإسرائيلي تداهم قريتين بمحافظة جنين وتقتحم عدة منازل

الغد الأردنية

الشرق القطرية

تعرف على تفاصيل أكبر سرقة يتعرض لها الجيش الإسرائيلي في تاريخه

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

الاحتلال يتجه لتشديد القيود المفروضة مع تفشي "كور

مركز حقوقي: (إسرائيل) هدمت 729 مبنى فلسطينيا خلال 2020

وفاة والد مهندس كتائب القسام الشهيد محيي الدين الشريف

العثور على جثة مواطنة في مدينة جنين

هيئة فلسطينية: لا علاقة للإمارات بعودة "سهل قاعون" إلى أصحابها

الاحتلال يجرف أراضي قرب مدخل قرية دير نظام

القدس المحلية

عتقال أربعة مواطنين من طولكرم فجرًا

"فتية التلال " ذراع أحزاب اليمين وأداة الاحتلال التنفيذية لنهب الاراضي والاستيطان

مقتل مواطنة في جنين واعتقال المشتبه به بالجريمة

غزة: توصيات باستخدام المياه الممغنطة في عملية الري للتخلص من الملوحة

الهيئة المستقلة تطالب بالسماح لها بزيارة موقفين لدى الشرطة بغزة

نابلس: وزير إسرائيلي يعقد مؤتمرًا صحافيًا في الموقع الأثري من سبسطية

إصدار أحكام وتمديدات بحق أسرى والافراج عن آخرين

ستة أسرى يدخلون أعواماً جديدة

وفاة بكورونا في قلقيلية ومحافظة سلفيت تعلن 8 إصابات جديدة

التربية تعلن نتائج الدورة الثالثة "الاستكمالية" من امتحان الثانوية العامة

الحياة الجديدة

مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين وسط القدس المحتلة

بطن الهوى" بسلوان.. 86 عائلة تصارع "الرياح الاستيطانية"

مستوطنون يقتحمون الأقصى

الاحتلال يشرع بهدم منشآت تجارية ومساكن في عناتا

الأيام

محكمة الاحتلال تفاجئ عائلة أبو رموز بقرار إخلاء غيابي لعقارها في سلوان

العثور على جثة مواطنة داخل شقة سكنية في جنين

الاحتلال يستهدف مستشفى "ثابت ثابت" بإلقاء أربع قنابل صوتية داخل أقسامه

في ضربة لنتنياهو: توقيع اتفاق فائض أصوات بين حزبي ساعر وبينيت

غانم: الدمج والإلغاء جزء من إصلاح إداري شامل

الصحة": المنحنى يتراجع، والوفيات مازالت مرتفعة

وفاتان و4 إصابات بفيروس كورونا في صفوف الجالية الفلسطينية بأميركا

5 وفيات و250 إصابة بـ "كورونا" في القدس خلال يومين

وكالة صفا

محدث مواجهات واعتقال مواطنين بنابلس وطولكرم

الاحتلال يعتقل شابا خلال مواجهات في بلدة الطور بالقدس

إصابة شاب بحروق والعشرات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال شمال الخليل

النونو: نحن أمام عدة خطوات لإنجاز ملف الانتخابات

الاحتلال يكشف هوية منفذ عملية "ريحان" ودوافعها

الشخرة: انخفاض المنحى الوبائي في فلسطين

وكالة الرأي الفلسطينية

الاحتلال يؤكد مقتل المستوطنة "هورغان" بعملية فدائية انتقاماً لأسير

تحذيرات عقب نفاد فحص (P.K.U) للأطفال الخُدج بغزة

معروف: مساع لفتح معبر رفح والخطر قائم بشأن كورونا

الاحتلال يجرف أراض قرب مدخل قرية غرب رام الله

الأسير "الزبيدي" يواصل إضرابه لليوم الـ23 بسجون الاحتلال

فلسطين اليوم

غزة ضباب يُقلق الاحتلال ودورياته وابراج المراقبة تطلقان النار في مناطق متفرقة على الحدود

البطش: سليماني ساهم بتنظيم التشكيلات العسكرية لجميع فصائل المقاومة بغزة

بالفيديو وزارة الزراعة تصدر ارشادات للمزارعين لتجنب آثار الضباب

بلدية رفح تصدر بيانًا توضيحيًا بشأن توسعة معبر رفح التجاري

سما نيوز

حماس: نحن أمام عدة خطوات لإنجاز ملف الانتخابات

بسبب بلاغ كاذب قوات الاحتلال تحاصر بيت أمر شمال الخليل

أول تعليق من اسرائيل على تقدم جهود المصالحة بين السعودية وقطر

عرب 48

الأوقاف الأرثوذكسية بالقدس: تسريب للتهويد والاستيطان

وكالة وفا

الاحتلال يقتحم حي الطيرة ويفتش عددا من المناز ..

صابة شاب بحروق والعشرات بالاختناق في مواجهات ...

ملحم يؤدي اليمين القانونية أمام الرئيس محافظا ...

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