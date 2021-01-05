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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2728) الثلاثاء 5/1/2021
أخبار فلسطينية
هنية يعلن استعداد حماس للانتخابات الشاملة بالتوالي ويؤكد قبول الحركة بخيارات الشعب الفلسطيني
الحكومة الفلسطينية تؤكد جاهزيتها لأول انتخابات منذ 2006
تسجيل 396 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الدورة الثانية لليوم الاثنين
الرجوب: ملتزمون بما اتفقنا عليه مع حماس للوصول لانتخابات شاملة
مجلس الوزراء يقر نظام التأمين الصحي للأشخاص ذوي الإعاقة
أهم القرارات التي اتخذتها الحكومة بجلستها الـ90
20 وفاة و1009 إصابات جديدة بـ"كورونا" في الضفة وغزة
صحة غزة: نفاد الفحص المخبري الخاص بالأطفال حديثي الولادة
حماس تهنئ مجلس التعاون الخليجي بتقدم جهود المصالحة
أخبار إسرائيلية
أتباع نتنياهو يروّجون لقرب زيارة العاهل المغربي قبيل الانتخابات
إصابة 649 جنديا وعاملا في الجيش الإسرائيلي بفيروس كورونا حتى الآن
نتنياهو يحذر: لن نسمح لإيران بإنتاج الأسلحة النووية
ساعر وبينيت يوقعان اتفاقية فائض الأصوات
إسرائيلية تتلقى لقاح كورونا تتعرض لـ "رد فعلي تحسسي "
غانتس عن نتنياهو: لن أسمح لمتهم جنائي بأن يمس النظام القضائي
نتنياهو ينسق لزيارة للعاهل المغربي لخدمة مصالحه الانتخابية
الشاباك" ينشر تفاصيل جديدة حول عملية قتل المستوطنة قرب جنين
اخبار دولية
إصابات كورونا العالمية تتجاوز 85.2 مليون والوفيات مليون و846677
أخبار عربية
أول طائرة قطرية تدخل الأجواء السعودية أقلعت من عمّان
اتفاق إسرائيلي مغربي على فتح الخطوط الجوية بين الجانبين
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
الضفة الغربية تشهد هجمات خطيرة للاحتلال والمستوطنين.. اعتقالات واسعة ومداهمة مشفى ومحاصرة بلدات وهدم مبان ومنشآت
“المجلس المركزي الأرثوذوكسي في فلسطين” يدعو لعزل البطريرك ثيوفيلوس الثالث
“الأونروا” تعلن عن إجراءات جديدة لتوزيع المساعدات الغذائية على اللاجئين الفلسطينيين
الاحتلال يهاجم حدود غزة.. والبحرية المصرية تعتقل ثلاثة صيادين فلسطينيين
اشتية يرحب بتطورات المصالحة الإيجابية ويعلن رفع طلب جديد للمحكمة الجنائية ضد إسرائيل…
هيئة فلسطينية: لا علاقة للإمارات بعودة “سهل قاعون”
جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق قنابل صوتية داخل مستشفى فلسطيني
الشرق الأوسط
مستوطنون يفتحون الماء الآسن على أراضي فلسطينيين
قوات إسرائيلية تتصدى للمشاركين في زراعة أشجار زيتون
الفلسطينيون يتوقعون تطعيم 20% في فبراير
الخليج الاماراتية
فلسطين تسجل 20 وفاة و1009 إصابات بـ«كورونا»
الاهرام المصرية
قوات الاحتلال الإسرائيلي تداهم قريتين بمحافظة جنين وتقتحم عدة منازل
٣٥٠ انتهاكا ارتكبتها قوات الاحتلال بحق صحفيين فلسطينيين خلال عام ٢٠٢٠
الشروق المصرية
إسرائيل ترخص لقاح مودرنا
قوات الاحتلال الإسرائيلي تداهم قريتين بمحافظة جنين وتقتحم عدة منازل
الغد الأردنية
الفصائل الفلسطينية تدعو لانتخابات تحقق الوحدة الوطنية في مواجهة الاحتلال
توقع وصول لقاحات ضد كورونا تغطي %20 من الفلسطينيين الشهر المقبل
الشرق القطرية
الاحتلال الإسرائيلي يصعد انتهاكاته في الضفة الغربية والقدس المحتلة
تعرف على تفاصيل أكبر سرقة يتعرض لها الجيش الإسرائيلي في تاريخه
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
الاحتلال يتجه لتشديد القيود المفروضة مع تفشي "كور
مركز حقوقي: (إسرائيل) هدمت 729 مبنى فلسطينيا خلال 2020
وفاة والد مهندس كتائب القسام الشهيد محيي الدين الشريف
العثور على جثة مواطنة في مدينة جنين
هيئة فلسطينية: لا علاقة للإمارات بعودة "سهل قاعون" إلى أصحابها
الاحتلال يجرف أراضي قرب مدخل قرية دير نظام
القدس المحلية
عتقال أربعة مواطنين من طولكرم فجرًا
"فتية التلال " ذراع أحزاب اليمين وأداة الاحتلال التنفيذية لنهب الاراضي والاستيطان
مقتل مواطنة في جنين واعتقال المشتبه به بالجريمة
غزة: توصيات باستخدام المياه الممغنطة في عملية الري للتخلص من الملوحة
الهيئة المستقلة تطالب بالسماح لها بزيارة موقفين لدى الشرطة بغزة
نابلس: وزير إسرائيلي يعقد مؤتمرًا صحافيًا في الموقع الأثري من سبسطية
إصدار أحكام وتمديدات بحق أسرى والافراج عن آخرين
وفاة بكورونا في قلقيلية ومحافظة سلفيت تعلن 8 إصابات جديدة
التربية تعلن نتائج الدورة الثالثة "الاستكمالية" من امتحان الثانوية العامة
الحياة الجديدة
مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين وسط القدس المحتلة
بطن الهوى" بسلوان.. 86 عائلة تصارع "الرياح الاستيطانية"
الاحتلال يشرع بهدم منشآت تجارية ومساكن في عناتا
الأيام
محكمة الاحتلال تفاجئ عائلة أبو رموز بقرار إخلاء غيابي لعقارها في سلوان
العثور على جثة مواطنة داخل شقة سكنية في جنين
الاحتلال يستهدف مستشفى "ثابت ثابت" بإلقاء أربع قنابل صوتية داخل أقسامه
في ضربة لنتنياهو: توقيع اتفاق فائض أصوات بين حزبي ساعر وبينيت
غانم: الدمج والإلغاء جزء من إصلاح إداري شامل
الصحة": المنحنى يتراجع، والوفيات مازالت مرتفعة
وفاتان و4 إصابات بفيروس كورونا في صفوف الجالية الفلسطينية بأميركا
5 وفيات و250 إصابة بـ "كورونا" في القدس خلال يومين
وكالة صفا
محدث مواجهات واعتقال مواطنين بنابلس وطولكرم
الاحتلال يعتقل شابا خلال مواجهات في بلدة الطور بالقدس
إصابة شاب بحروق والعشرات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال شمال الخليل
النونو: نحن أمام عدة خطوات لإنجاز ملف الانتخابات
الاحتلال يكشف هوية منفذ عملية "ريحان" ودوافعها
الشخرة: انخفاض المنحى الوبائي في فلسطين
وكالة الرأي الفلسطينية
تسهيلات مالية من بلدية غزة مراعاةً لظروف الأهالي
الاحتلال يؤكد مقتل المستوطنة "هورغان" بعملية فدائية انتقاماً لأسير
تحذيرات عقب نفاد فحص (P.K.U) للأطفال الخُدج بغزة
معروف: مساع لفتح معبر رفح والخطر قائم بشأن كورونا
الاحتلال يجرف أراض قرب مدخل قرية غرب رام الله
الأسير "الزبيدي" يواصل إضرابه لليوم الـ23 بسجون الاحتلال
فلسطين اليوم
الجبهة الشعبية: موافقة حماس على انتخابات متتالية ناتجة عن ضغوطات اقليمية
ضباب غزة يُقلق الاحتلال ودورياته وابراج المراقبة تطلقان النار في مناطق متفرقة على الحدود
البطش: سليماني ساهم بتنظيم التشكيلات العسكرية لجميع فصائل المقاومة بغزة
بالفيديو وزارة الزراعة تصدر ارشادات للمزارعين لتجنب آثار الضباب
بلدية رفح تصدر بيانًا توضيحيًا بشأن توسعة معبر رفح التجاري
سما نيوز
الصحة الإسرائيلية: 8308 إصابة جديدة بكورونا و تطعيم 1.37 مليون
حماس: نحن أمام عدة خطوات لإنجاز ملف الانتخابات
بسبب بلاغ كاذب قوات الاحتلال تحاصر بيت أمر شمال الخليل
أول تعليق من اسرائيل على تقدم جهود المصالحة بين السعودية وقطر
عرب 48
5 وفيات و250 إصابة بكورونا في القدس خلال يومين
الأوقاف الأرثوذكسية بالقدس: تسريب للتهويد والاستيطان
وكالة وفا
الاحتلال يقتحم حي الطيرة ويفتش عددا من المناز ..
صابة شاب بحروق والعشرات بالاختناق في مواجهات ...
ملحم يؤدي اليمين القانونية أمام الرئيس محافظا ...
حدث في مثل هذا اليوم
- 5 كانون ثاني (يناير)
- 2009 م أقدمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي في الأيام الأولى للحرب، وتحديداً بتاريخ على اعتقال مراسل قناة العالم الفضائية الصحفي خضر شاهين ومساعده محمد سرحان والمصور التلفزيوني أحمد جلاجل، بحجة بثهم خبراً على قناة العالم حول شروع جيش الاحتلال بحملته البرية على قطاع غزة قبل الوقت المحدد من قبل رقابة الجيش، وقد تم تمديدهم أكثر من مرة في مركز تحقيق "بتاح تكفا" قبل أن يتم الإفراج عنهم بعد 11 يوماً بكفالة مالية مع وضعهم رهن الإقامة الجبرية.
- 2005م إصابة 12مجندياً صهيونياً في قصفٍ صاروخيّ نفّذته كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس على قاعدة عسكرية في قطاع غزة.
- 2005م قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل داخل مدينة خان يونس وترتكب مجزرة جديدة راح ضحيّتها 10 فلسطينيين.
- 2004م رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرئيل شارون يعرض خطة الانفصال.
- 2003م عملية استشهادية مزدوجة لكتائب الأقصى في "تل أبيب" تسفر عن 23 قتيلاً صهيونياً وأكثر من 100 جريح.
- 1995م اغتيال القيادي في كتائب "عز الدين القسام" المهندس يحيى عياش بتفجير هاتف نقال كان يستعمله في مخبئه بغزة، بعدما اتهمته "إسرائيل" بتدبير عمليات تفجير ضدها أودت بحياة العشرات من جنودها.
- 1988م مجلس الأمن الدولي يصدر القرار 607 ويطالب إسرائيل باحترام معاهدة جنيف حول المدنيين تحت الاحتلال.
- 1973م مالي والنيجر تقطعان علاقاتهما الدبلوماسية مع إسرائيل.
- 1948م عصابات الهاجاناة الصهيونية تدمر فندق سميراميس في حي القطمون بالقدس بالمتفجرات مما أدى إلى استشهاد 18 عربياً بين رجل وامرأة وجرح 20 وبدأ بعد ذلك نزوح سكان المدينة من الأحياء اليهودية.