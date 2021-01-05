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تعليم الوسطى تناقش قضايا العمل الإشرافي في ظل "كورونا"

05 كانون ثاني / يناير 2021 08:57

تعليم الوسطى تناقش القضايا المتعلقة بالعمل الإشرافي في ظل "كورونا"
تعليم الوسطى تناقش القضايا المتعلقة بالعمل الإشرافي في ظل

الوسطى- الرأي

عقدت مديرية التربية والتعليم بالوسطى، اجتماعاً بالمشرفين التربويين لبحث عدد من المواضيع الفنية والإدارية المتعلقة بالتعليم عن بعد والصفوف الافتراضية والخطط التطويرية خلال جائحة كورونا وانعكاسها على المسيرة التعليمية، بحضور مدير الدائرة الفنية محمد حمدان ورئيس قسم الإشراف التربوي كمال أبو شملة وبمشاركة المشرفين التربويين.
وفي بداية اللقاء رحب حمدان بالحضور وأثنى على عمل قسم الإشراف والمشرفين التربويين ومتابعاتهم المستمرة للمعلمين في المدارس سواء بشكل وجاهي أو عبر التعليم عن بعد والصفوف الافتراضية، ودورهم في تطوير العملية التعليمية.
وأكد حمدان على دور المشرفين التربويين في الارتقاء بالمسيرة التعليمية، والتطرق للصفوف الافتراضية واجراءات تطبيق التعلم عن بعد، وأدوات تقييم الطلبة ودور المعلم ومدير المدرسة والمشرف التربوي في هذه العملية.
وتناول الاجتماع عدد من القضايا الفنية والإدارية المتعلقة بالعمل الإشرافي في ظل هذه المرحلة من جائحة كورونا وتعطيل المدارس.
 

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