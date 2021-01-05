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عبر الفصول الافتراضية

تعليم رفح يعقد المسابقة الأولى للثانوية العامة في مبحث اللغة الإنجليزية

05 كانون ثاني / يناير 2021 09:00

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غزة-الرأي

عقدت مديرية التربية والتعليم برفح بإشرافٍ كامل من مشرف اللغة الإنجليزية محمد الجديلي ومشرفة اللغة الإنجليزية نجاة نصر المسابقة الأولى للثانوية العامة في مبحث اللغة الإنجليزية عبر الفصول الافتراضية، حيث تقدم للمسابقة 805 طالب وطالبة من جميع مدارس الثانوية العامة برفح، وكانت مدة المسابقة 40 دقيقة في محتوى الوحدة الأولى والثانية للفرع العلمي والأدبي والشرعي والريادة.

وقد فاز بالمسابقة 20 طالب وطالبة، ستقيم لهم المديرية تكريماً يليق بهم في قاعة د. سعيد حرب وفق إجراءات الوقاية والسلامة، وذلك بعد انتهاء مدير التعليم من جولته في تكريم جميع العاملين في المدارس على جهودهم الواضحة في المتابعة المتميزة لتنفيذ الاجراءات الصحية والمساهمات التكنولوجية والتي كان لها الأثر البالغ في سلامة وصحة أبنائنا وبناتنا الطلبة وإنجاح المسيرة التعليمية خلال فترة الطوارئ السابقة.
يذكر أن محمد الجديلي قام مسبقاً بزيارة كافة المدارس وتشجيع الطلبة على المشاركة في المسابقة وحث المعلمين على المتابعة وعين منسق في كل مدرسة، كما كانت هناك متابعة لحظة بلحظة لإجراءات المسابقة من المشرفة نجاة نصر.
و أوضح الجديلي أن المسابقة تهدف لترسيخ المعلومات التي تلقاها الطلبة وجاهياً وكذلك تفعيل الصفوف الافتراضية والتعليم عن بعد، وفي نفس السياق قدم الجديلي الشكر لمدير التعليم أشرف عابدين على تذليله كافة العقبات وإعطائه كامل الدعم والصلاحيات لتنفيذ هذه المسابقة، موضحا أن رئيس قسم الإشراف التربوي محمود لافي كان متابعاً للمسابقة أولاً بأول.
 

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