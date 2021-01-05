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تعليم غرب غزة تعقد ورشة عمل خاصة ببطاقات التعليم الذاتي في مبحث الرياضيات

05 كانون ثاني / يناير 2021 09:03

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غزة-الرأي

عقدت مديرية تعليم غرب غزة ورشة عمل خاصة ببطاقات التعلم الذاتي في مبحث الرياضيات بحضور أ.فلاح الترك رئيس قسم الاشراف أ.حنان أبو سكران مشرف المرحلة، أ.سمية الجمل مشرف المرحلة أ.نعمة السر مشرفة التكنولوجيا، اضافةً الى عدد من المعلمات المتميزات من المرحلة الأساسية الدنيا.
بدوره،هنأ أ.فلاح المعلمات بالعام الجديد، مشيراً الى أهمية بطاقات التعليم الذاتي في ظل اغلاق المدارس بسبب جائحة كورونا وتحدث الترك على مدى حساسية المرحلة الاساسية الدنيا وضرورة تمكن الطالب من اتقان المهارات الرئيسية وعلى وجه الخصوص في مبحث الرياضيات.
من جانبها، أشارت أ.أبوسكران الى أن الورشة تركز على المفاهيم الرئيسية والمهارات الأساسية التي يجب على جميع الطلاب امتلاكها في الصف الأول، ونوهت الى الورشة تتضمن شرح آلية عمل قارئ الباركود الذي يساعد المعلمات بشكل كبير خلال عرضهم البطاقات في الصفوف الافتراضية.
بدورها, أوضحت أ.الجمل ضرورة تضمين بطاقات التعلم الذاتي الفيديوهات والالعاب والأناشيد لتكون بطاقات ممتعة وجذابة وسهولة الوصول للطلاب في المرحلة الدنيا.
 

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