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الأزمة المالية ما زالت قائمة

"أونروا": صرف راتب كامل للموظفين اليوم بعد توفر التمويل

05 كانون ثاني / يناير 2021 09:18

غزة- بسام العطار- الرأي:

أعلن المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين "أونروا" عدنان أبو حسنة، عن بدء صرف راتب كامل لموظفي الوكالة عن شهر ديسمبر الماضي اليوم الثلاثاء بعد توفر التمويل المالي من قبل الدول المانحة. 

وقال أبو حسنة في تصريح لوكالة "الرأي" إن الأزمة المالية ما زالت مستمرة، ولا يوجد وضوح في الرؤية للمستقبل القريب بشأن انتهاء أو تقليص الأزمة المالية للوكالة الدولية، الى حين انعقاد مؤتمر المانحين في شهر نيسان / أبريل 2021".

ولفت إلى أن الموظفين الذين صرفت لهم رواتب الأيام الماضية يعملون ضمن المشاريع غير التابعة للميزانية العامة لوكالة الغوث، لكنه شدد في الوقت ذاته على "وحدة الرواتب وتوقيت الصرف".

يشار إلى أن وكالة الغوث أعلنت الشهر المنصرم، عن وجود عجر في ميزانياتها العامة، بسبب تراجع التزام الدول المانحة عن تقديم الدعم، وعليه تأثرت (الاونروا) في توفير رواتب الموظفين وتقديم الخدمات للاجئين.

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