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الاحتلال يُعيين ممثلاً له في دولة الإمارات

05 كانون ثاني / يناير 2021 05:26

إسرائيل تقرر تعيين ممثلاً لها في الإمارات
إسرائيل تقرر تعيين ممثلاً لها في الإمارات

الداخل المحتل-الرأي:

قرر الاحتلال تكليف دبلوماسي، من وزارة خارجيته، بتمثيله في الإمارات، إلى حين افتتاح سفارة وتعيين سفير.

وزعمت صحيفة "جروزاليم بوست" العبرية، اليوم الثلاثاء، أن "السفير السابق لدى تركيا إيتان نائيه، سيكون أكبر دبلوماسي "إسرائيلي"، في أبو ظبي".

ونقلت عن مصدر في وزارة الخارجية "الإسرائيلية"، قوله "سيكون نائيه، أول دبلوماسي "إسرائيلي" يتمركز رسميًا وعلنيًا في الإمارات، ومن المتوقع أن يصل إلى أبوظبي خلال الأيام المقبلة".

وتابع "من المتوقع أن يكون منصب الدبلوماسي هو قائم بالأعمال مؤقتًا، حتى يتم تعيين سفير، على الأرجح بعد تشكيل الحكومة "الإسرائيلية" التالية بعد الانتخابات في مارس/آذار".

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