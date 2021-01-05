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إصابة جديدة لأسير بكورونا في قسم (10) بسجن النقب

05 كانون ثاني / يناير 2021 07:49

سجن للاحتلال
سجن للاحتلال

الداخل المحتل-الرأي:

أعلن نادي الأسير، عن تسجيل إصابة جديدة بين صفوف الأسرى بفيروس "كورونا" في قسم آخر في سجن "النقب"، وهو قسم (10)، بعد أن كانت الإصابات حتى صباح اليوم محصورة في قسم (3).

وأشار النادي، إلى أن عدد الإصابات في سجن "النقب" ارتفع إلى (49) إصابة بفيروس "كورونا"، منذ 31 من كانون أول/ ديسمبر 2020.

وأوضح أن قسم (10) يقبع فيه ما يقارب (75) أسيرًا، ما يعني أن مخاطر اتساع انتشار الوباء تتصاعد بشكلٍ كبير، خاصة مع مماطلة إدارة السجون في الإعلان عن نتائج عينات الأسرى، والذي ساهم في اتساع نسبة المخالطة، وارتفاع عدد الإصابات.

ولفت نادي الأسير إلى أن إدارة السجون قررت نقل ثلاثة أسرى من ممثلي الأسرى في ثلاثة أقسام، إلى ما تسميه "بالحجر الصحي" (العزل)، بعد أن تبين أنهم خالطوا أحد السّجانين الذي ثبتت إصابته بفيروس "كورونا".

يُشار إلى أن عدد الإصابات بين صفوف الأسرى بفيروس "كورونا" منذ بداية انتشار الوباء، وصلت حتى الآن إلى (189) إصابة، كان معظمها في سجن "جلبوع" في شهر تشرين الثاني 2020.

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