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الاحتلال يعتقل مواطنين شرق نابلس المحتلة

05 كانون ثاني / يناير 2021 08:42

اعتقال ليلي
اعتقال ليلي

الضفة المحتلة-الرأي:

 اعتقلت قوات الاحتلال، مساء اليوم الثلاثاء، مواطنين واستولت على جرافة شرق نابلس المحتلة.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، "غسان دغلس"، "إن قوات الاحتلال استولت على جرافة (دوسان) كبيرة تعود للمواطن ماجد ابراهيم دويكات كانت تعمل في منطقة خلة راجح الى الشمال الشرقي من قرية روجيب واعتقلته هو ومقاول البناء الذي يعمل في احد المنازل قيد الانشاء في نفس المنطقة واقتادتهما الى مستوطنة (ايتمار) الى الشرق من القرية".

وأضاف، "إن قوات الاحتلال، ابلغتهما بالتوقف عن العمل بحجة انها مناطق تخضع للسيطرة الاسرائيلية، وسيتم اصدار اوامر رسمية تمنعهم من الاستمرار بعملية البناء".

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