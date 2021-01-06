لماذا تزداد آلام المفاصل فى الشتاء وطرق لتخفيف الألم

تزعجنا آلام المفاصل في جميع الفصول ولكنها تزداد حدة في الطقس البارد، سواء بسبب أمراض مزمنة مثل التهاب المفاصل أو الإصابة أو بعد الرياضة، فإن الألم يزداد في الشتاء، ويمكن أن يسبب الألم والتصلب والتورم في المفصل إزعاجًا كبيرًا ويمكن أن يعيق نشاطك اليومي، في هذا التقرير نتعرف على أسباب زيادة ألم المفاصل في الشتاء، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

الطقس البارد وآلام المفاصل



لا يوجد سبب محدد لآلام المفاصل وبالمثل ، لا يوجد سبب محدد لحدوث أكثر ضررًا في موسم البرد وهناك العديد من النظريات المتعلقة بهذا الأمر وتشير إلى أسباب محتملة مختلفة.

يمكن أن يؤثر الضغط البارومتري (ضغط الهواء) على المفاصل، لكن الرطوبة ودرجة الحرارة لها أيضًا دور ما في ذلك تم إجراء العديد من الدراسات في الماضي لإيجاد صلة بين آلام المفاصل وتغير درجة الحرارة ، لكن لم يتمكن أي منها من إعطاء صورة واضحة وهناك بعض النظريات التي حاولت تفسير السبب.

الأكثر شيوعًا هو أن الأشخاص الذين يعانون من التهاب المفاصل ومشاكل المفاصل الأخرى قد يكونون حساسين للتغيرات في الضغط الجوي.

قد يكون هذا بسبب الغضروف المهترئ الذي يسكن العظام داخل المفصل، مما قد يتسبب في التقاط الأعصاب في العظام المكشوفة للتغيرات في الضغط.

نظرية أخرى هي أن أجسامنا تبدأ في الشتاء في الحفاظ على الحرارة وإرسال كمية أكبر من الدم إلى الأعضاء الموجودة في القلب في مثل هذه الظروف ، تصبح الأوعية الدموية الموجودة في الذراعين والساقين والكتفين ومفاصل الركبة متيبسة، مما يؤدي إلى الشعور بالألم وعدم الراحة.

كيفية منع آلام المفاصل في الشتاء



-حافظ على تدفئة نفسك: لن يؤدي تعريض نفسك للطقس البارد إلى تفاقم آلام المفاصل فحسب، بل سيزيد أيضًا من خطر حدوث مشاكل أخرى متعلقة بالشتاء حافظ على دفئك ارتدِ ملابس دافئة عند الخروج.

-حمام البارافين أو وسادة التدفئة: يمكن أن يساعد وضع شمع البارافين على مفاصلك أو وسادة التدفئة أيضًا على توفير الراحة من آلام العضلات ويمتص جسمك الحرارة ، مما قد يهدئ آلام المفاصل.

-احصل على بعض فيتامين د: يمكن أن تزيد المستويات المنخفضة من فيتامين د في الجسم من حساسيتك حاول زيادة تناول فيتامين د عن طريق قضاء بعض الوقت تحت أشعة الشمس كل يوم ويمكنك أيضًا إضافة المزيد من الأطعمة الغنية بفيتامين (د) إلى نظامك الغذائي مثل البامية والفطر ومنتجات الألبان.

-لا تجهد عضلاتك: إذا كنت تتعامل بالفعل مع مشاكل متعلقة بالمفاصل ، فحاول ألا تمارس ضغطًا إضافيًا عليها. تجنب رفع الأشياء الثقيلة أو النشاط المكثف. اعتنِ أيضًا بنظامك الغذائي وعاداتك في النوم.