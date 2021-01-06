ما هو سبب تنميل أصابع اليد

تتعدد أسباب تنميل الأطراف وخصوصاً في أصابع اليد، سنذكر في مايلي أهم عشرة أسباب للشعور بالتنميل في أصابع اليدين.

مرض رينود (Raynaud’s disease) :

متلازمة رينود هي مرض شائع، ينتشر بكثرة في فصل الشتاء حيث الجو البارد؛ و لأن البرودة تُسبب لدى البعض ضيقاً في الأوعية الدموية، فيصعب سريان الدم بسهولة إلى الأجزاء الطرفية من الجسم. كما نلاحظ في الجو البارد تحول أيدي بعض الأشخاص إلى اللون البنفسجي، مع بعض الوخز والتنميل، حيث أنّ ارتداء قفازات سميكة تقلل من ظهور أعراض مرض رينود.

متلازمة النفق الرسغي (Carpal tunnel syndrome) :

يحتوي معصم اليد على قناة مليئة بالأعصاب الممتدة إلى أصابع اليد ، قد يحدث التهاب في هذه الأعصاب بسبب الممارسات العنيفة أو الخاطئة، أثناء النوم في وضعية خاطئة أو جراء استخدام جهاز الحاسوب لفترة طويلة أو نتيجة التهاب المفاصل بما يُسمى بمتلازمة النفق الرسغي. و تُسبب متلازمة النفق الرسغي تخديراً وتنميلاً شديداً بصفة أكثر في إصبع الإبهام والسبابة والوسطى.

مرض السكري (Diabetes) :

ارتفاع سكر الدم يؤثر بصورة كبيرة على الأعصاب في الجسم خاصة الأعصاب الطرفية، لذا مرضى السكري يشعرون دائماً بتنميل أصابع اليد والقدم نظراً لتعرض العصب الحسي في اليدين للإصابة بسبب ارتفاع سكر الدم، حيث أن الاهتمام بتناول الجرعات المحددة من الأدوية الموصوفة يحافظ على صحة الأعصاب.

الحمى الروماتيزمية (Rheumatoid arthritis) :

الحمى الروماتيزمية من الأمراض المناعية التي لها تأثير بالغ على مفاصل الجسم، وبسببها تتعرض المفاصل للانتفاخ والالتهاب مما يُسبب بعض الآلام والتنميل في أصابع اليد والقدم .

داء الفقار الرقبية (Cervical radiculopathy):

وتُسمى أيضاً العصب المنضغط وهو ضغط في الأعصاب الموجودة في الرقبة والتي بدورها تسبب وخزاً قوياً ومستمراً في الأطراف.

الألم العضلي التليفي (Fibromyalgia) :

هو مرض لا يعرف سببه، لكنه يسبب آلاماً في كافة عضلات الجسم متبوعاً بنوم عميق لفترات طويلة مع الإرهاق الدائم، ووخز مع تنميل في اليدين.

نقص فيتامين ب-12:

فيتامين ب-12 ضروري جداً للحفاظ على صحة الأعصاب، وللحفاظ على نسبة الهيموجلوبين الطبيعية، حيث يتواجد بكثرة في اللحوم والبيض والأسماك؛ لذا فسوء التغذية و اتباع النظام الغذائي النباتي يسبب الأنيميا والتنميل في الأطراف خاصة أصابع اليد بسبب اعتلال نسبة فيتامين ب-12.

إصابات الدماغ :

الدماغ مركز الأعصاب التي تتصل بكل عضو من أعضاء الجسم، وأي إصابة تؤثر على الأعصاب الدماغية بإمكانها التأثير أيضاً على الأعصاب المتصلة بأصابع اليد مما يُسبب الوخز والتنميل .

إصابات الكتف والرسغ :

يحوي الكتف والرسغ الأعصاب المسؤولة عن إيصال الإشارات والحركية إلى أصابع اليد، وأي إصابة شديدة بإمكانها أن تؤدي إلى تلف هذه الأعصاب مما يُسبب تنميل أصابع اليد.

إدمان الكحوليات :

الإفراط في شرب الكحوليات يؤدي إلى تلف الأعصاب في أغلب أعضاء الجسم، وتتأثر أعصاب اليد بالكميات المضاعفة من الكحوليات مما يُسبب الوخز في أصابع اليد.

الجلطة الدماغية:

يُعدّ تنميل أصابع اليد وحده دون أية أعراض أخرى مصاحبة أمراً غير مقلق، ولكن عند حدوث أعراض قوية مصاحبة لتنميل اليدين مثل اضطرابات في التنفس و التلعثم أثناء الكلام والصداع الشديد وصعوبة في الرؤية والصداع والدوار، يجب حينها فوراً الذهاب للطوارئ فمن الممكن تشخيص المريض بجلطة دماغية، وعامل الوقت في الإصابة بالجلطة الدماغية هو أساس الشفاء تجنباً للمضاعفات الخطيرة أو الوفاة.