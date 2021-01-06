النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2729)6/1/2021
أخبار فلسطينية
- “المجلس المركزي الأرثوذوكسي في فلسطين” يدعو لعزل البطريرك ثيوفيلوس الثالث
- هنية يعلن استعداد حماس للانتخابات الشاملة بالتوالي ويؤكد قبول الحركة بخيارات الشعب الفلسطيني
- الكشف عن مخطط استيطاني لتفكيك “قبة الصخرة” وإقامة “الهيكل” المزعوم.. والفصائل تقرر تصعيد “المقاومة الشعبية”
- الأسير الفلسطيني جبريل الزبيدي يواصل “معركة الأمعاء الخاوية” لليوم الـ 24
- مصادر تكشف لـ”القدس العربي”: حوارات قريبة بين فتح وحماس لتطبيق التفاهمات الأخيرة وزيارة…
- وزارة الصحة بغزة: تسجيل 209 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الدورة الثانية لليوم الثلاثاء
- استشهاد فلسطيني بنيران مستوطن بادعاء محاولة تنفيذ عملية طعن
- مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال
- الصحة الفلسطينيّة: 20 وفاة و1191 إصابة جديدة بكورونا
- المستوطنون يقتحمون "الأقصى" والمفتي يندد بمقترح تفكيك "قبة الصخرة"
- الاحتلال يبعد حارسا عن "الأقصى" 6 أشهر
- المفتي العام يندد بعرض جماعات الهيكل تفكيك مسجد قبة الصخرة
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أخبار إسرائيلية
- الحكومة الإسرائيلية تقرر الذهاب نحو إغلاق شامل ومشدد
- تؤيد إغلاقا كاملا شبيها بـ"يوم الغفران"
- لخارجية الإسرائيلية تعيّن مسؤولين عن سفارتها وقنصليتها في الإمارات
- دلشتاين: إغلاق كامل دون عمل وجهاز تعليم مغلق
- الخارجية الإسرائيلية: العلاقات مع الاتحاد الأوروبي تحسنت بعد إلغاء الضم
- الصحة الإسرائيلية للحكومة: إغلاق جهاز التعليم وبضمنه روضات الأطفال
- إسرائيل تعيّن سفيراً مؤقتاً في أبوظبي وتشير إلى تحسن العلاقات مع أوروبا
- قيادات يهودية تُضرب عن الطعام لشرعنة بؤر استيطانية
اخبار دولية
- التعاون الإسلامي ترحب بتوقيع قادة مجلس التعاون الخليجي على بيان العُلا
- الولايات المتحدة ترحب باستعادة الوحدة الخليجية والعربية
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اخبار عربية
- قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربي تشدد على مركزية القضية الفلسطينية
- السيسي: القضية الفلسطينية جوهر قضايا الشرق الأوسط
- الأمين العام لجامعة الدول العربية يرحب بمخرجات القمة الخليجية
- مصر تعلن رسميا التوقيع على بيان المصالحة مع قطر
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الصحف العربية
القدس العربي
- الكشف عن مخطط استيطاني لتفكيك “قبة الصخرة” وإقامة “الهيكل” المزعوم.. والفصائل تقرر تصعيد “المقاومة الشعبية”
- الأسير الفلسطيني جبريل الزبيدي يواصل “معركة الأمعاء الخاوية” لليوم الـ 24
- مصادر تكشف لـ”القدس العربي”: حوارات قريبة بين فتح وحماس لتطبيق التفاهمات الأخيرة وزيارة…
- الاحتلال يمعن في العدوان.. 213 انتهاكا ضد الصحافيين الفلسطينيين العام الماضي
- إصابة 13 أسيرا فلسطينيا بفيروس “كورونا”
- الضفة الغربية تشهد هجمات خطيرة للاحتلال والمستوطنين.. اعتقالات واسعة ومداهمة مشفى ومحاصرة بلدات…
- “المجلس المركزي الأرثوذوكسي في فلسطين” يدعو لعزل البطريرك ثيوفيلوس الثالث
- هنية يعلن استعداد حماس للانتخابات الشاملة بالتوالي ويؤكد قبول الحركة بخيارات الشعب الفلسطيني
الشرق الأوسط
- إسرائيل تعيّن سفيراً مؤقتاً في أبوظبي وتشير إلى تحسن العلاقات مع أوروبا
- قيادات يهودية تُضرب عن الطعام لشرعنة بؤر استيطانية
الشروق المصرية
- البيان الختامي لقمة العلا يؤكد على تعزيز التعاون العسكري بين دول المجلس الخليجي
- تقارير: إسرائيل تخطط لبناء 1406 وحدات استيطانية شمالي الضفة
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الاهرام المصرية
الغد الأردنية
- جماعات “الهيكل” المزعوم تدعو لتفكيك قبة الصخرة
- بعد “قمة العلا”.. مسؤول قطري يزور القاهرة لافتتاح فندق سانت…
الخليج الإماراتية
الشرق القطرية
- استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال جنوب بيت لحم
- المستوطنون يقتحمون الأقصى ومفتي القدس يندد بمقترح تفكيك قبة الصخرة
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
- عقب استشهاد فلسطيني.. مواجهات مع جيش الاحتلال بالضفة
- "حماس" تنعى الشهيد "اخليل" وتدعو لإطلاق يد المقاومة في الضفة
- "حماس": قادرون على تحويل المستوطنات لمدن أشباح
- "هيئة الأسرى": ظروف الأسرى في "عصيون" خطيرة ومُبكية
- استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في بيت لحم
- بالصور فصائل المقاومة ووزارة الأسرى: حياة الأسرى خط أحمر
- "صحة رام الله": 14 وفاة و 795 إصابة جديدة بكورونا
القدس
· المقاومة لا تعرف سنًا.. سعيد الجربة بعقاله وقمبازه واجه الاحتلال دفاعًا عن أرضه
· إغلاق شامل لأسبوعين في إسرائيل
· بيرتس يعتزل الحياة السياسية وكوهين تنضم لحزب لابيد
· إصابة جنديين إسرائيليين خلال تدريبات عسكرية
· صحيفة عبرية: السنوار يدعم هنية لرئاسة حماس للحفاظ على قوة غزة
الحياة الجديدة
- المستوطنون يقتحمون "الأقصى" والمفتي يندد بمقترح تفكيك "قبة الصخرة"
- الاحتلال يبعد حارسا عن "الأقصى" 6 أشهر
- المفتي العام يندد بعرض جماعات الهيكل تفكيك مسجد قبة الصخرة
- الاحتلال يستولي على خيام ومعدات تنزه ومرافق صحية متنقلة في قرية النبي صموئيل
- قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربي تشدد على مركزية القضية الفلسطينية
- السيسي: القضية الفلسطينية جوهر قضايا الشرق الأوسط
- الرئيس يرحب بعقد قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربي
صحيفة الأيام
- محكمة الاحتلال تفاجئ عائلة أبو رموز بقرار إخلاء غيابي لعقارها في سلوان
- »العثور على جثة مواطنة داخل شقة سكنية في جنين
- »الاحتلال يستهدف مستشفى "ثابت ثابت" بإلقاء أربع قنابل صوتية داخل أقسامه
- »في ضربة لنتنياهو: توقيع اتفاق فائض أصوات بين حزبي ساعر وبينيت
- »غانم: الدمج والإلغاء جزء من إصلاح إداري شامل
- »"الصحة": المنحنى يتراجع، والوفيات مازالت مرتفعة
- » وفاتان و4 إصابات بفيروس كورونا في صفوف الجالية الفلسطينية بأميركا
- »5 وفيات و250 إصابة بـ "كورونا" في القدس خلال يومين
وكالة الرأي
- الصحة العالمية: لقاحات كورونا تصل فلسطين الشهر المقبل
- الاحتلال يعتقل مواطنين شرق نابلس المحتلة
- إصابة جديدة لأسير بكورونا في قسم (10) بسجن النقب
- الهيئة: أسرى سجن عتصيون يعيشون أوضاعًا قاسية
- الرّشق: المصالحة الخليجية ستعزز خدمة القضية الفلسطينية
- وزارة العمل توفر 1450 فرصة مؤقتة مع بداية هذا العام
- استشهاد شاب بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن جنوب بيت لحم
- الاحتلال يُعيين ممثلاً له في دولة الإمارات
- 14 وفاة و795 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة والقدس
- الفصائل و"الأسرى": الاحتلال يتحمّل المسؤولية عن حياة أسرانا
وكالة صفا
وكالة سما
- صحيفة عبرية تزعم : السنوار يدعم هنية لرئاسة حماس للحفاظ على قوة غزة
- سي بي اس": رسالة صوتية مرعبة تهدد الولايات المتحدة.. والهدف "الانتقام لسليماني"
- "الأونروا" تكشف موعد نهاية الفصل الدراسي الأول وقوائم التعيين
- ترامب: "أنقذو أميركا" ..أجواء مشحونة في واشنطن ومطالبة بمجئ الأنصار باكراً
- وزارة الصحة بغزة: تسجيل 209 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الدورة الثانية لليوم الثلاثاء
-
وكالة فلسطين اليوم
- جيش الاحتلال يختار مَقاعد عسكرية للحماية من انفجار ناقلة الجند "إيتان"
- ابو عاذرة يكشف موعد و آلية انهاء الفصل الدراسي الاول و الية تقييم الطلاب بمدارس الاونروا
- الأطول منذ 6 سنوات..سبب الانحباس المطري الأطول في فلسطين وبلاد الشام
- حركة الجهاد تنعي الشهيد اخليل الذي اعدمته قوات الاحتلال بدم بارد
عرب 48
- استشهاد فلسطيني بنيران مستوطن بادعاء محاولة تنفيذ عملية طعن
- مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال
- الصحة الفلسطينيّة: 20 وفاة و1191 إصابة جديدة بكورونا
- تؤيد إغلاقا كاملا شبيها بـ"يوم الغفران"
- لخارجية الإسرائيلية تعيّن مسؤولين عن سفارتها وقنصليتها في الإمارات
- دلشتاين: إغلاق كامل دون عمل وجهاز تعليم مغلق
- الخارجية الإسرائيلية: العلاقات مع الاتحاد الأوروبي تحسنت بعد إلغاء الضم
- الصحة الإسرائيلية للحكومة: إغلاق جهاز التعليم وبضمنه روضات الأطفال
-
-
وكالة وفا
- مستوطنون يرشقون مركبات المواطنين بالحجارة جنوب نابلس
- أبو ردينة: الرئيس يقدر عاليا ما جاء في بيان القمة الخليجية ح ...
- قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربي تشدد على مركزية القضية ا ...
- رصاصة غادرة تقلب حياة هارون رأساً على عقب
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حدث في مثل هذا اليوم
- 6 كانون ثاني (يناير)
- 2009 م قوات الاحتلال تقصف مدرسة الفاخورة التابعة لوكالة الغوث في محافظة شمال غزة مما أدى إلى استشهاد وجرح عدد من المواطنين الذين لجئوا إلى المدرسة المذكورة بعد استهداف منازلهم، وقد تم قصفها بقذائف الفسفور الأبيض المحرم دوليا.
- 2009 م استشهاد الصحفي باسل فرج، مصور لدى شركة الإنتاج الإذاعي الفلسطينية وكذلك للتلفزيون الجزائري.
- 2007م مسلحون من حركة فتح يغتالون أحد رجال الإصلاح في قطاع غزة وشقيقه ونجله، والشهداء هم: المختار حسن الديري أحد وجهاء عائلة الديري، وشقيقه محمد الديري، ونجله أحمد الديري .
- 2007م استشهاد المهندس في وحدة التصنيع العسكري في كتائب القسام سامي عفانة متأثراً بجراح أصيب بها عقب وقوع انفجار في منزل قرب مسجد الفاروق بحي الزيتون في مدينة غزة.
- 2007م مسلحون من حركة فتح يختطفون القائم بأعمال مدير مكتب وزير الداخلية في الضفة الغربية إيهاب غيظان، ويطلقون النار على ساقيه قبل أن يلوذوا بالفرار.
- 2004م قوات الاحتلال تنسحب من البلدة القديمة بنابلس بعد عملية كبيرة أسفرت عن ارتقاء 18 شهيداً وتدمير العديد من المنازل.
- 2002م قوة من جهاز الاستخبارات العسكريّة التابعة للسلطة الفلسطينية الذي كان يتزعّمه موسى عرفات، تختطف الأمين العام لحزب الخلاص الوطني الإسلامي جمال طلب صالح من مكتبه في برج ذو النورين.
- 1988م الانتهاء من وضع الحدود بين مصر وسلطات الاحتلال الإسرائيلي (فلسطين المحتلة) حتى العلامة رقم 91مبمنطقة طابا حسب اتفاقيّة كامب ديفيد.
- 1973م المجلس الوطني الفلسطيني يعقد الدورة الحادية عشر بالقاهرة وقد ظهرت في هذه الدورة فكرة تشكيل المجلس المركزي لسد الفراغ بين المجلس الوطني واللجنة التنفيذية للمنظمة من جهة، ومساعدة اللجنة التنفيذية في تنفيذ قرارات المجلس الوطني من جهة أخرى. وقد حددت اللائحة الداخلية للمجلس المركزي ماهية وكيفية تشكيله، والمهام المناطة به، واجتماعاته وقراراته.
- 1952م ليلة ذكرى ميلاد السيد المسيح عليه السلام عند الطوائف المسيحية الشرقية. ثلاث دوريات من جيش الاحتلال الصهيوني تهاجم مدينة المهد: الأولى، تنسف منزل على رؤوس أهله في بيت جالا مما أدى إلى استشهاد صاحب المنزل وزوجته، والثانية، تنسف منزل آخر في شمال بيت لحم بالقرب من دير الروم الأرثوذكس ، مما يؤدي إلى استشهاد صاحب المنزل وزوجته وطفلين من أطفاله، وجرح طفلين آخرين، والثالثة، تدخل الأراضي المجردة من السلاح في قطاع اللطرون وتقصف قرية عمواس، فتقتل العشرات.
- 1938م قوات الاحتلال البريطانية ترتكب مجزرةً في قرية "عتيل" بحقّ النساء والأطفال وتنتهك حرمة المساجد وتمزّق المصاحف فيها