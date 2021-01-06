النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2729)6/1/2021

08:42النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2729)6/1/2021

08:50الطقس: الحرارة أعلى من معدلها السنوي بحدود 8 درجات مئوية

08:53البيان الختامي لقمة العُلا يؤكد على تعزيز القضية الفلسطينية

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