الاحتلال يعتقل 4 مواطنين من نابلس والخليل

الضفة المحتلة – الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، أربعة مواطنين، خلال مداهمات نفذتها في مدينتي نابلس والخليل بالضفة المحتلة.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت عدة مناطق في نابلس واعتقلت المواطنين محمد طبنجة من حي خلة العامود، ونمر اياد استيتية من منطقة زواتا غربي المدينة.

وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال اقتحمت قرى سالم وبيت فوريك شرق المحافظة وبورين وعورتا جنوبا.

كذلك اعتقلت قوات الاحتلال المواطن محمد عزام عصافرة من بيت كاحل، واحمد سالم دودين من دير سامت في الخليل، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما وعبثت بمحتوياتهما.