وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: 5 حالات وفاة و610 إصابات جديدة بفيروس كورونا بغزة وكالة الرأي الفلسطينية "زقوت": الأيام الأخيرة شهدت انخفاضاً في حالات "كوفيد 19" وكالة الرأي الفلسطينية النائب العام يبحث تعاونه مع مدير عام الشرطة وكالة الرأي الفلسطينية النائب العام يكرم الفائز بجائزة مبادرة "فكرة لصالح نيابتنا" وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تكرم اخصائيي العلاج الطبيعي وكلية التمريض وكالة الرأي الفلسطينية نحو مليون و876 ألف وفاة و86 مليوناً و837 ألف إصابة بـ"كورونا" عالمياً وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى النصر تنفذ لقاًء لشرح كيفية استخدام فحص كورونا السريع وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 4 مواطنين من نابلس والخليل وكالة الرأي الفلسطينية البيان الختامي لقمة العُلا يؤكد على تعزيز القضية الفلسطينية وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: الحرارة أعلى من معدلها السنوي بحدود 8 درجات مئوية
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الاحتلال يعتقل 4 مواطنين من نابلس والخليل

06 كانون ثاني / يناير 2021 08:55

الضفة المحتلة – الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، أربعة مواطنين، خلال مداهمات نفذتها في مدينتي نابلس والخليل بالضفة المحتلة.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت عدة مناطق في نابلس واعتقلت المواطنين محمد طبنجة من حي خلة العامود، ونمر اياد استيتية من منطقة زواتا غربي المدينة.

وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال اقتحمت قرى سالم وبيت فوريك شرق المحافظة وبورين وعورتا جنوبا.

كذلك اعتقلت قوات الاحتلال المواطن محمد عزام عصافرة من بيت كاحل، واحمد سالم دودين من دير سامت في الخليل، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما وعبثت بمحتوياتهما.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكتلة الإسلامية تزور رؤساء وعمداء الجامعات

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟