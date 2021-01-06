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مستشفى النصر تنفذ لقاًء لشرح كيفية استخدام فحص كورونا السريع

06 كانون ثاني / يناير 2021 08:56

مستشفى النصر تنفذ لقاًء لشرح كيفية استخدام فحص كورونا السريع
مستشفى النصر تنفذ لقاًء لشرح كيفية استخدام فحص كورونا السريع

غزة- الرأي

عقدت مستشفى النصر للأطفال، لقاًء حول كيفية عمل فحص الكورونا السريع، وذلك ضمن اللقاءات الصباحية.

وشرح أ. أحمد العفيفي رئيس قسم الميكروبيولوجي و نائب مدير دائرة المختبر، آلية  عمل فحص Rapid Covid 19 Ag test للأطباء حيث تم عرض قرارات وزارة الصحة حول استخدام هذا الفحص ومن هو المريض المستهدف لكي يتم عمل الفحص له،  وآلية سحب العينة وتسجيلها ثم الأسس الواجب اتباعها للتعامل مع المختبر في طلب الفحص والاستعلام عن النتيجة وقد قام أ. العفيفي بالإجابة عن تساؤلات الأطباء فيما يخص ها الفحص .

من جانبه ، أكد العفيفي أن هذا الفحص يقوم بالكشف عن مريض الكورونا من خلال فحص مسحة البلعوم الأنفي وتظهر النتيجة خلال أقل من ساعة من لحظة طلب الفحص مع الأخذ بعين الإعتبار احتساب وقت لسحب العينة ووقت لتسجيلها و وقت لتسجيل النتيجة وحوسبتها ، أما طريقة ال PCR المتبعة حاليا فتحتاج من يومين ل 3 أيام .

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