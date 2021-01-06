الصحة تكرم اخصائيي العلاج الطبيعي وكلية التمريض

غزة- الرأي

كرّم وفد من وزارة الصحة يترأسه مدير الوحدات الطبية المساندة ، أخصائيي الطبيعي بمستشفى غزة الأوروبي، وذلك تقديراً لجهودهم في خدمة مرضى كوفيد 19 .

وحضر التكريم مدير المستشفى د. يوسف العقاد ،والمدير الطبي د. اتحاد شبير ، والمدير الاداري والمالي أ. أشرف أبو الروس ، ورئيس قسم العلاج الطبيعي أ. أسامة ابو لبدة .

وكان أ. أبو لبدة قد استعرض أمام الحضور بالارقام والاحصائيات عمل القسم خلال جائحة كورونا ، موضحاً أن قسمه يبذل قصاري جهده لتغطية الزيادة في عدد الحالات التي هي بحاجة لعلاج طبيعي .

بدوره أثنى د. الحلبي على جهود القسم ، واعتبر عملهم ذات اهمية بالغة لا يمكن الاستغناء عنها نظراً للحاجة الشديدة لهم في مرحلة علاج المصابين بكورونا .

من جانبه وجّه د .العقاد كلمة شكر للطواقم العاملة بقسم العلاج الطبيعي ، معرباً عن أمنيته بأن يمن الله عليهم بالصحة والعافية دائماً .

وفى سياق أخر، زار وفد من مستشفى غزة الأوروبي كلية فلسطين للتمريض لتكريمهم في بداية العام الجديد على جهودهم في الوقوف الى جانب كوادر المستشفى خلال جائحة كورونا .

وضم الوفد الذي ترأسه مدير المستشفى د. يوسف العقاد ، عدد من أعضاء مجلس الادارة وممثلين عن دائرة التمريض ، وكان في استقبالهم عميد الكلية د. خليل شعيب ، وثلة من اداريين الكلية.

من جانبه أكد د. العقاد على أهمية الدور الذي قامت به الكلية خلال الجائحة من خلال توفير مساكن آمنة ومهيئة بأفضل الامكانيات للطواقم الصحية خلال حجرهم بالكلية في بداية جائحة كورونا .

وأعرب د. العقاد عن جزيل شكره وامتنانه لكلية فلسطين ادارة وعاملين على جهودهم المباركة ، راجياً المولى بأن يكتب لهم الخير والتوفيق بالعام الجديد .

بدوره ثمّن د. شعيب جهود مستشفى غزة الأوروبي في مواجهة جائحة كورونا والخدمات المميزة التي تقدمها المستشفى لمرضى كوفيد 19 ، لافتاً إلى ان المستشفى حقق نجاحاً على مستوى عالٍ خلال تعامله مع الجائحة بفضل نظامه وكفاءة كوادره باختلاف تخصصاتهم .

يذكر أن المستشفى الأوروبي اقام احتفالا صباح اليوم لتكريم موظفيه مع بداية عام 2021 .