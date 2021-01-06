"زقوت": الأيام الأخيرة شهدت انخفاضاً في حالات "كوفيد 19"

غزة- الرأي

قال د.محمد زقوت مدير عام مجمع ناصر الطبى بخانيونس، إن الأيام الأخيرة شهدت انخفاضاً في الحالات المصابة بفايروس كورونا، بعد توفير قسم خاص بكوفيد 19 داخل المجمع بسعة 30 سريراً و 8 أسرة عناية مركزة.

وذكر أنه يوجد داخل قسم كوفيد 19 بالمجمع 20 حالة مصابة و10 حالات أخرى مشتبهه و3 حالات داخل العناية المركزة، الى جانب تحويل الحالات التى تحتاج الدخول إلى مستشفى غزة الأوروبي.

و أشار إلى وجود قسم طوارئ منفصل لاستقبال الحالات المشتبه أو المصابة وقسم آخر للحالات العادية التي تتوجه للمشفى بشكل دوري، لافتا الى أن مجمع ناصر يستقبل كافة الحالات في الجنوب بعد تخصيص مستشفى الأوروبي لحالات كوفيد.

وقال د.زقوت:" نجري يومياً 20 عملية جراحية طارئة ، لافتا الى أنه ما قبل جائحة كورونا كانت الحالات الطارئة التي تتردد على المجمع بشكل يومي لإجراء العمليات الجراحية 3 حالات"

ويضيف:" هناك العديد من الحالات لا تحتمل تأجيل إجراء العملية الجراحية لها ولا تحتمل أيضاً إغلاق العيادات الخارجية وهو ما اضطرنا لفتح العيادات بشكل جزئي واستقبال المرضى في المجمع وتوزيع جزء من الخدمة لبعض المستشفيات الأخرى للتخفيف عن المستشفى".

ولفت إلى أنه تم تحويل خدمة العمليات المجدولة عن طريق برنامج الأونروا للمستشفيات الخيرية وأخرى غير الحكومية وهو ما ساعد في تخفيف إجراء العمليات للحالات المجدولة".

وعلى صعيد آخر أفاد د.زقوت أنه سيتم إنشاء مبنى لغسيل الكلى داخل مجمع ناصر مكون من ثلاثة طوابق وتجهيزه بماكينات جديدة وأسرة جديدة، وسيتم تشغيله خلال ثلاثة أشهر الأمر الذى سيسهم فى تخفيف العبء عن المرضى.

ودعا مدير عام المجمع مرضى غسيل الكلى إلى الالتزام بمواعيد الغسيل وعدم الحضور مبكراً حتى لا ينتظر المريض لساعات طويلة أمام وحدة الغسيل بانتظار دوره.