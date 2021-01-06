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سلطات الاحتلال تهدم منزلًا في اللد المحتلة

06 كانون ثاني / يناير 2021 10:57

هدم منزل
هدم منزل

الداخل المحتل-الرأي:

هدمت جرافات وآليات الاحتلال، منزلا مأهولا في حي "شنير" بمدينة اللد، بحجة البناء دون ترخيص.

وذكرت مصادر في الداخل المحتل، أن ملكية المنزل تعود للمواطن عبد الله زيتون؛ وتجمهر عدد من الأهالي في المكان إذ أعربوا عن استنكارهم وغضبهم إزاء تواصل سياسة الهدم والتضييق الممنهجة بحقهم.

وشهدت اللد، مؤخرا، حراكا شعبيا ضد جرائم هدم المنازل وأوامر الإخلاء الصادرة بحق عشرات العائلات العربية بذريعة البناء دون ترخيص.

ويشار إلى أن بلدات فلسطينية شهدت تصعيدا في هدم المنازل والمحال التجارية والورش الصناعية بذريعة عدم الترخيص كما حصل في الطيرة واللد وكفر قاسم في الآونة الأخيرة، ومساكن العراقيب التي هُدمت للمرة 181 على التوالي وغيرها في منطقة النقب.

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