طلبة يدشنون منصة "الوسيط التعليمية" لتقديم التعليم التفاعلي

غزة- الرأي

أطلق عدد من طلبة الصف الحادي عشر علمي بمدرسة عبد الكريم العكلوك الثانوية للبنين بمديرية تعليم الوسطى مبادرة بإنشاء منصة "الوسيط التعليمية" كأول منصة لتقديم التعليم التفاعلي في فلسطين يُطلقها طلاب.

والمنصة عبارة عن موقع ويب يُقدم عدة خدمات لطلبة الصف الحادي عشر علمي منها كراسات رقمية بها شرح المنهاج في جميع المواد الدراسية بشكل تفاعلي، ومسابقات نوعية وفق مبدأ التعلم النشط والممتع، و اختبارات إلكترونية من خلال تقنية Google Forms، و برامج في المحاكاة لتنفيذ تجارب في الدروس التي تحتاج لتجارب أو تطبيق عملي.

وفريق المبادرة هم: الطالب أحمد منير المصري صاحب فكرة المبادرة ومنشيء محتوى ، ويمتلك خبرة في تصميم المواقع وقد كانت له مشاركة مميزة في مسابقة الذكاء الإصطناعي الأولى.

و الطالب محمود هاني الناعوق مصمم ومنتج محتوى تفاعلي، والطالب مهند نشأت أبو معيلق منتج محتوى تفاعلي ، والطالب علي بسام جبر منتج محتوى تفاعلي ومدقق صحة معلومات والبحث عن المواد التعليمية.

وقال الطالب المصري: جاء التفكير في المنصة ضمن أهمية مواكبة التطور التقني وتقديم مبادرة تفيد تعليم الطلبة في ظل توقف التعليم الوجاهي بسبب جائحة كورونا.

وأوضح أنه بعد جهود تعاونية مع زملائه الطلاب وبإشراف المعلمين الذين كان لهم دور مميز تم إنجاز المنصة ومحتوياتها المتنوعة، لافتاً إلى أنه بإمكان أي طالب الدخول للموقع والاستفادة عبر الرابط http://alwassit.pal2host.net كما سيتم إطلاق تطبيق خاص للمنصة قريياً.

و ثمن مدير مدرسة عبد الكريم العكلوك الأستاذ محمد مزيد هذا النشاط الطلابي الذي يبرز المواهب والإبداعات الطلابية خاصة في ظل التقدم التكنولوجي ويُقدم الخدمة التعليمية المميزة.

من جهته أشاد مدير عام التقنيات التربوية بوزارة التعليم الدكتور أحمد أبو ندى بالجهود الطلابية في تدشين منصة تخدم الطلاب وتستند على المنحى التفاعلي وفلسفة التعليم عن بُعد، لافتاً إلى أن الوزارة تُنفذ العديد من البرامج والخطط الهادفة لتشجيع وتوجيه الطلبة على روح المبادرة في عدة مجالات منها الحوسبة والتقنيات التربوية والتكنولوجيا.

ودعا طلبة العلم إلى استكشاف عوالم التكنولوجيا والمبادرة في تحقيق إنجازات تقدم الخدمة للمجتمع.