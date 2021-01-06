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لخدمة مصابى "كوفيد١٩"

الصحة تعزز مستشفى الصداقة التركى بخدمات تخصصية إضافية

06 كانون ثاني / يناير 2021 11:54

الصحة تعزز مستشفى الصداقة التركى بخدمات تخصصية إضافية
الصحة تعزز مستشفى الصداقة التركى بخدمات تخصصية إضافية

غزة- الرأي

قال د.أحمد شتات مدير دائرة شئون الأطباء بوزارة الصحة، إنه تم العمل على تعزيز ودعم مستشفى الصداقة التركى بخدمات تخصصية إضافية لخدمة مصابى كوفيد19 ، ليكون المستشفى الثانى المخصص الكوفيد بعد مستشفى غزة الأوروبى، وذلك ضمن مساعى وزارة الصحة لتوفير كافة الخدمات والاحتياجات الصحية لمصابى كوفيد 19. 

وأفاد د.شتات خلال لقاء اعلامى اليوم الأربعاء، انه تم دعم مستشفى الصداقة بكوادر طبية وصلت إلى (20) طبيبا آخرين ليصل العدد الإجمالي الى (30) كادرا، الى جانب توفير الكادر التمريضى بالتعاون مع الإدارة العامة التمريض.

وأشار إلى توفير بعض الاختصاصات الباطنية اللازمة لمتابعة المرضى داخل المستشفى من تخصصات عامة وأمراض قلب واختصاص غدد، الى جانب توفير الاختصاصات الجراحية، بالإضافة إلى توفير ما يلزم من الاستدعاءات اللازمة من مجمع الشفاء الطبى لتكامل وتوفير خدمة صحية آمنة للمصابين.

ولفت د.شتات الى توفير خدمة غسيل الكلى لمرضى الفشل الكلوى من مصابى كوفيد ، بالإضافة إلى توفير المستهلكات الطبية اللازمة و تعزيز القدرة الاستيعابية و توفير خدمة الأكسجين .

ونوه الى أنه جارى العمل على افتتاح قسمين للحالات الخطرة من مصابى كوفيد، كما وجارى دراسة دعم المستشفى بأسرة للحالات الحرجة.

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