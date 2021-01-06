تعليم خان يونس يناقش تجهيز المدارس لاحتمالية العودة الوجاهية الآمنة

خان يونس- الرأي

اجتمع أ. عبد الرحيم الفرا مدير التربية والتعليم بخان يونس، في مركز التدريب التربوي، بمديري ومديرات المدارس، بحضور: د. إبراهيم رمضان مدير الدائرة الفنية، وعدد من رؤساء الأقسام، والمشرفين التربويين.

وافتتح أ. الفرا اللقاء بكلمة نعى فيها فقيد مديرية التربية والتعليم بخان يونس د. أحمد العبادلة، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

وثمن جهود مديري ومديرات المدارس في الميدان، ثم عرض موجز عن إنجازات المديرية خلال عام 2020 والتي شملت كافة الجوانب التعليمية والفنية والإدارية والأبنية والمشاريع.

وأكد على ضرورة تجهيز للمدارس لاحتمالية العودة الوجاهية الآمنة للدراسة خلال الفترة المقبلة، وتجهيز الجداول الخاصة بدوام الطلبة حسب السيناريو المقرر الإعلان عنه من قبل وزارة التربية والتعليم.

ونوه إلى أن التعليم الالكتروني يعتبر مساند وداعم للتعليم الوجاهي، كما أنه في فترات من هذا الفصل كان بديلاً للتعليم الوجاهي الذي تعذر بسبب جائحة كورونا، مؤكداً أن هذا العام كان استثنائياً في كل شيء إلا أننا بفضل الله ثم بفضل العاملين في المديرية والمدارس والتفاف أولياء الأمور والمجتمع المحلي ودعمهم ومساندتهم استطعنا اجتياز الكثير من العقبات، وتمنى أ. الفرا السلامة للجميع.



ومن جانبه أوضح د. رمضان أن مديرية خان يونس حققت إبداعات وإنجازات في التعليم الالكتروني وكان لها التميز في نسبة تفاعل الطلبة داخل الصفوف الافتراضية بين المديريات، مشيراً إلى أن هذا التميز يفرض علينا المزيد من المتابعة، وأن نصل إلى جميع الطلبة الذين لم ينتسبوا للتعلم الالكتروني من خلال التعيينات الورقية وبطاقات التعلم الذاتي، وأوضح د. رمضان أن سيناريو العودة الآمنة مطروح بقوة الآن وسيتم خلاله التركيز على المهارات الأساسية في جميع المباحث، وتمكين الطالب منها وجاهياً ومن ثم التقدم للاختبار النهائي الوجاهي.



وفي كلمته شكر أ. خيري قطيط رئيس قسم الرقابة الداخلية الحضور، وأكد على ضرورة إنهاء السجلات المالية حسب التعليمات المتعارف عليها للعام المالي 2020.

هذا وتم الرد على استفسارات الحضور.

