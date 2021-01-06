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14 وفاة و1088 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في الضفة وغزة

06 كانون ثاني / يناير 2021 01:30

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رام الله – الرأي:

أعلنت وزارة الصحة في رام الله، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 14 وفاة و1088 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و1585 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت في التقرير الوبائي اليومي، أنه تم تسجيل 9 وفيات في الضفة "طولكرم 2، نابلس 2، الخليل 1، جنين 3، سلفيت 1"، قطاع غزة 5 وفيات.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طوباس (44)، طولكرم (63)، قلقيلية (22)، رام الله (111)، نابلس (64)، الخليل (62)، ضواحي القدس (23)، جنين (40)، بيت لحم (30)، أريحا (6)، سلفيت (13)"، قطاع غزة(610) .

وأضافت ان حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طوباس (18)، طولكرم (71)، قلقيلية (29)، رام الله (152)، نابلس (225)، الخليل (110)، جنين (65)، بيت لحم (50)، أريحا (16)، سلفيت (44)"، قطاع غزة(805) .

ولفتت إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 87.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.1%، ونسبة الوفيات 1.0% من مجمل الإصابات.

وحول الأوضاع الصحية للمصابين، لفتت إلى وجود 115 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 27 مريضاً موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

 

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