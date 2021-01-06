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"بحر" يشيد بمطالبة برلمانيين موريتانيين بتجريم التطبيع مع الاحتلال

06 كانون ثاني / يناير 2021 01:51

"بحر" يشيد بمطالبة برلمانيين موريتانيين بتجريم التطبيع مع الاحتلال

غزة- الرأي

أشاد رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر؛ بدعوة البرلمانيين الموريتانيين لسن قانون يجرم التطبيع مع الاحتلال الصهيوني.

وقال بحر، في تصريح صحفي تلقت "الرأي" نسخة عنه اليوم الأربعاء" إن الدعوات البرلمانية الرافضة للاحتلال والتطبيع معه تأتي في سياق الانسجام التام مع نبض الشارع العربي والإسلامي المناصر للحق الفلسطيني والداعم تاريخياً للقضية الفلسطينية".

ودعا البرلمان الموريتاني للإسراع في سن قانون حازم يجرم التطبيع مع الاحتلال بأشكاله كافة وإقرار عقوبات رادعة بحق المطبعين وكل من يشجع على التطبيع مع الاحتلال الصهيوني.

وطالب بحر؛ برلمانيين العالم العربي والإسلامي بالعمل الجاد من خلال برلماناتهم بهدف اسقاط التطبيع ومعاقبة فاعليه، ومحاصر الاحتلال وعزله في الساحات الدولية؛ وطرد ممثليه من المنتديات العالمية والبرلمانات الدولية.  

يذكر أن برلمانيون موريتانيون يمثلون "3" أحزاب سياسية في البرلمان الموريتاني كانوا قد تقدموا بمقترح لرئاسة البرلمان يقضي بسن قانون يجرم التطبيع مع الاحتلال تمهيداً لمناقشته واقراه وفق الأصول، ودعا البرلمانيين في بيان لهم لبذل جهد تشريعي عاجل يؤكد حقيقة الاجماع الوطني الموريتاني الداعم للشعب والقضية الفلسطينية. 

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