السودان توقع رسمياً اتفاق التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي

فلسطين المحتلة - الرأي

وقعت السودان، اليوم الأربعاء، الاتفاق الرسمي لتطبيع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، ضمن ما يعرف بالاتفاق المشترك المسمى "اتفاق إبراهام".

ونقلت وسائل إعلام عبرية أن وزير العدل السوداني نصر الدين عبد الباري وقع الاتفاقية نيابةً عن الحكومة السودانية، خلال اجتماع بحضور وزير الخزانة الأميركي "ستيفن منوتشين".

وبينت أن "منوتشين" سيصل في وقت لاحق من اليوم إلى "تل أبيب" قادماً من السودان في رحلة جوية مباشرة.

وكانت أميركا توصلت إلى اتفاق مع السودان في شهر تشرين الأول الماضي، إلى اتفاق شفهي يقضي بانضمامها لاتفاقيات تطبيع العلاقات مع "إسرائيل"، لتكون ثالث دولة بعد الإمارات والبحرين، قبل أن تلحق بهما المغرب.

واشترطت السودان إزالتها من قائمة الدول الراعية للإرهاب التي وضعتها أميركا، وهو ما تحقق مؤخراً.