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مخطط استيطاني للاستيلاء على 1008 دونمات في قلقيلية

06 كانون ثاني / يناير 2021 07:14

settlement
settlement

فلسطين المحتلة - الرأي

صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على مخطط استيطاني جديد، يقضي بالاستيلاء على أراضي الأهالي شرق محافظة قلقيلية، لصالح البناء الاستيطاني.

وأفادت مصادر محلية بأن سلطات الاحتلال صادقت على قرار بالاستيلاء على 1008 دونمات، من أراض فلسطينية قرب مستوطنة "الفيه مناشيه"، المقامة على أراضي بلدات: "عزون، وكفر ثلث، والنبي الياس" شرق قلقيلية.

وأشارت إلى أن المصادقة على الاستيلاء، ضمن المخطط الجديد الذي صدر في 22 كانون الثاني/ يناير العام المنصرم، والذي يقضي ببناء 1406 وحدات استيطانية جديدة، في مناطق تعرف باسم وادي عسلة، وظهر المناف، وقطاين السهل والمَنافس.

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