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استشهاد 226 أسيراً في سجون الاحتلال منذ 1967

06 كانون ثاني / يناير 2021 07:23

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settlement

أعلن نادي الأسير، إن 226 أسيراً في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ارتقوا منذ عام 1967 وحتى عام 2020، وذلك عشية إحياء ذكرى يوم الشهيد الفلسطيني، الذي يُصادف غداً الخميس 7 كانون الثاني/ يناير.

وذكر النادي في بيان له، اليوم الأربعاء، أن 75 أسيراً ارتقوا نتيجة القتل العمد، و7 بعد إطلاق النار عليهم مباشرة، و71 نتيجة الإهمال الطبي ومنع العلاج.

وشكلت عمليات التعذيب الجسدي والنفسي، أبرز السياسات الممنهجة التي أدت إلى ارتقاء 73 أسيرا على مدار العقود الماضية، والتي تصاعدت مجددًا منذ نهاية عام 2019.

وخلال العشر سنوات الماضية، ارتقى في سجون الاحتلال 29 أسيرا، فيما شكلت سياسة الإهمال الطبي سبباً مركزياً أدت إلى قتلهم.

وخلال العام الماضي، ارتقى أربعة أسرى في سجون الاحتلال وهم: "نور الدين البرغوثي، وسعدي الغرابلي، وداوود الخطيب، وكمال أبو وعر".

ويواصل الاحتلال احتجاز جثامين ثمانية أسرى شهداء أقدمهم الأسير أنيس دولة منذ عام 1980، إضافة إلى عزيز عويسات من القدس الذي استشهد عام 2018، وفارس بارود، ونصار طقاطقة، وبسام السايح استشهدوا عام 2019، وسعدي الغرابلي، وداوود الخطيب، وكمال أبو وعر عام 2020.

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