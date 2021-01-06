الأسير "الزبيدي" يواصل إضرابه رغم تدهور صحته

فلسطين المحتلة - الرأي

يواصل الأسير جبريل الزبيدي (34عاماً) من مخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، إضرابه المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال لليوم الـ25 على التوالي؛ رفضًا لاعتقاله الإداري.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن إدارة سجون الاحتلال تحتجز الأسير الزبيدي داخل زنزانة انفرادية بقسم (10) بمعتقل "مجدو".

وأكدت أن الزبيدي "يقاسي حاليًا أوضاعا اعتقالية صعبة للغاية، إذ أقدمت إدارة "مجدو" على سحب جميع الأجهزة الكهربائية والمقتنيات الشخصية منه، ولا يتم اعطاؤه حتى ملابس داخلية، كما تجري تفتيشات مستمرة ومستفزة بحقه على مدار الساعة".

وأضافت أن تراجعًا طرأ على الحالة الصحية للأسير الزبيدي، مشيرة إلى أنه يعاني من ألم بالمفاصل والعظام وأزمة بالتنفس، وانخفاض في نسبة السكر بالدم، وخسر من وزنه نحو 13 كغم حتى الآن، ويشعر بالتعب والإرهاق عندما يتكلم.

وأكدت أن الأسير لا يأخذ أي مدعمات ويتناول فقط الماء والملح، لافتة إلى أنه مستمر في معركته حتى إيجاد حل لوضعه وإنهاء اعتقاله الإداري.

وكان من المقرر الإفراج عن الأسير الزبيدي بتاريخ 17/12/2020 بعد أن أنهى مدة محكوميته، لكن سلطات الاحتلال أصدرت أمر اعتقال إداري بحقه لمدة 6 أشهر.

والأسير الزبيدي أسير سابق، أمضى في سجون الاحتلال 12 عاما بشكل متواصل، وأُفرج عنه عام 2016، وأعيد اعتقاله مرة أخرى بتاريخ 25/2/2020، وهو متزوج وأب لطفلين، وشقيق الأسيرين زكريا وداوود الزبيدي. أيمن