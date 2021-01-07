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تحذیرات من تمديد الفترة بين جرعتي لقاح کورونا

07 كانون ثاني / يناير 2021 07:58

تحذیرات من تمديد الفترة بين جرعتي لقاح کورونا
تحذیرات من تمديد الفترة بين جرعتي لقاح کورونا

حثت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على منح اللقاحات وفقاً للطريقة المصرح بها، في لوم للمسؤولين الذين يحاولون تغيير توقيت بين جرعات التطعيم ، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء، الثلاثاء. 
وأوصى الخبراء الذين يقدمون المشورة لمنظمة الصحة العالمية بعدم تمديد الفترة الفاصلة بين الجرعتين، وهي خطة قيد الدراسة في المملكة المتحدة.

وقال أشخاص مطلعون على المحادثات إن الاتحاد الأوروبي يتفاوض مع فايزر وبيونتيك بشأن صفقة يمكن أن تضاعف إمداداتها من اللقاحات، حيث يواجه الزعماء في جميع أنحاء المنطقة أسئلة حول وتيرة التطعيمات ضد كوفيد- 19.

وقدمت بريطانيا دعما جديدا للشركات بعد أن قال رئيس الوزراء بوريس جونسون إن البلاد ستدخل في إغلاق ثالث.

ومددت ألمانيا إغلاقها وشددت القيود، بينما وسعت إيطاليا بعض القيود لمواجهة خطر عودة تسجيل حالات كثيرة.

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