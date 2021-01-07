كيف تتخلص من دهون البطن؟.. امشى سريعًا 30 دقيقة 6 أيام أسبوعيًا

يحتوى جسم الإنسان على العديد من الدهون، والبعض منها يشكل خطورة على الجسم، خصوصا الدهون "الحشوية" التى تتركز داخل تجويف البطن بجانب العديد من الأعضاء الحيوية، ومن هنا تكمن خطورتها، وفقًا لما ذكره تقرير صحيفة "ديلى إكسبريس" البريطانية.

يؤكد الخبراء أنه من الأفضل خسارة الدهون الحشوية من خلال التمارين الرياضية، بجانب اتباع نظام غذائى صحى الذى يعتبر جزءًا من هذه المعادلة أيضًا، حيث وجد الباحثون أن الرياضة تلعب دورًا رئيسيًا فى منع وتقليل تراكم الدهون الحشوية بالبطن.

وقد أجريت اختبارات على نحو 175 شخص من أجل فقدان الدهون الحشوية بمنطقة البطن، وكانوا جميعًا يعانون من زيادة الوزن، وتم تقسيمهم إلى مجموعات، حيث نجح الأشخاص الذين شاركوا بمجموعات القيام بتمارين رياضية بفقدان المزيد من الدهون الحشوية، بينما الأشخاص الذين اعتمدوا على نظام غذائى صحى فقط دون القيام بتمارين رياضية تزايدت لديهم نسبة الدهون بالبطن، وهو ما يؤكد أهمية الرياضة خاصة التمارين المعتدلة لفقدان المزيد من دهون البطن.

وأشار الباحثون إلى أن أفضل التمارين الرياضية هو المشى سريعًا لمدة 30 دقيقة، على مدار 6 أيام أسبوعيًا كافية لمنع تراكم المزيد من دهون البطن.

وفى دراسة أخرى أجريت على 33 امرأة من كبار السن، بعضهم يعانى من السمنة، وأخريات من السكر، تم تطبيق ثلاث طرق لإنقاص الوزن، الأولى تعتمد على نظام غذائى منخفض السعرات الحرارية، والثانية قائمة على نظام غذائى منخفض السعرات الحرارية بالإضافة إلى المشى لمدة 50 دقيقة ثلاث مرات فى الأسبوع، والثالث الاعتماد على المشى فقط، وذلك على مدار 13 أسبوعًا.

وأظهرت نتائج الدراسة أن الطريقة الأنجح هى الاعتماد على نظام غذائى صحى "دايت" بجانب المشى يوميًا، حيث ساعد فى فقدان المزيد من الدهون الحشوية بالبطن.

أكد الباحثون أيضًا على أهمية الحد من الدهون فى النظام الغذائى المتبع، والتناول بدلًا من ذلك المزيد من الفواكه والخضروات الطازجة والأسماك أو البروتينات النباتية والحبوب الكاملة، واستخدام طرقًا للطهى قليلة الدسم، مثل الشوى بدلًا من القلى.