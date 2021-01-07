أسعار صرف العملات لهذا اليوم

جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيقل اليوم على النحو التالي:
الدولار الأمريكي مقابل: 3.18 شيقل.
الدينار الأردني مقابل: 4.49 شيقل.
اليورو الأوروبي مقابل: 3.93 شيقل.
الجنيه المصري مقابل: 0.21 شيقل.
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07 كانون ثاني / يناير 2021 08:20
غزة- الرأي:
جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيقل اليوم على النحو التالي:
الدولار الأمريكي مقابل: 3.18 شيقل.
الدينار الأردني مقابل: 4.49 شيقل.
اليورو الأوروبي مقابل: 3.93 شيقل.
الجنيه المصري مقابل: 0.21 شيقل.
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