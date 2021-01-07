وكالة الرأي الفلسطينية التنمية: مركز تأهيل الاشخاص ذوى الاعاقة ينفذ يوماً مفتوحاً للطلبة وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تبحث مع جمعية نجوم الأمل سبل دمج النساء ذوات الإعاقة وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى توزع طروداً غذائية على ذوي الأسرى داخل السجون وكالة الرأي الفلسطينية "الإرشاد المروري" يُلقي محاضرات توعوية لطلبة الثانوية بالوسطى وكالة الرأي الفلسطينية "داخلية خانيونس" تُنجز أكثر من 8 آلاف معاملة خلال ديسمبر وكالة الرأي الفلسطينية مانشستر سيتي يطيح بجاره يونايتد ويتأهل لنهائي الكأس وكالة الرأي الفلسطينية ميلان يخسر أخيراً ويسقط أمام يوفنتوس بثنائية كييزا وكالة الرأي الفلسطينية ميسي يقود برشلونة لتجاوز بلباو والارتقاء للمركز الثالث وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 14 مواطنًا ويصيب آخريْن بالضفة وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2730)7/1/2021
أخبار » الأخبار الفلسطينية

أسعار صرف العملات لهذا اليوم

07 كانون ثاني / يناير 2021 08:20

غزة- الرأي:

جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيقل اليوم على النحو التالي:

الدولار الأمريكي مقابل: 3.18 شيقل.

الدينار الأردني مقابل: 4.49 شيقل.

اليورو الأوروبي مقابل: 3.93 شيقل.

الجنيه المصري مقابل: 0.21 شيقل.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكتلة الإسلامية تزور رؤساء وعمداء الجامعات

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟