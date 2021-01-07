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الطقس: الحرارة أعلى من معدلها بحدود 7 درجات

07 كانون ثاني / يناير 2021 08:22

مدينة غزة
مدينة غزة

رام الله - الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الخميس، صافياً إلى غائما جزئيا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها في مثل هذا الوقت من السنة بحدود 7-8 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

 ويكون الجو هذه الليلة بارداً في المناطق الجبلية وباردا نسبيا في بقية المناطق، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وقالت دائرة الأرصاد إن الجو يكون يوم غد الجمعة صافياً إلى غائم جزئي ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها  أعلى من معدلها في مثل هذا الوقت من السنة بحدود 6-7 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو السبت صافياً إلى غائم جزئي ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها  أعلى من معدلها في مثل هذا الوقت من السنة بحدود 6-7 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والأحد، يكون الجو صافياً بوجه عام ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها في مثل هذا الوقت من السنة بحدود 6-7 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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