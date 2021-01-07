تغريم مسن إيطالى 166 يورو بسبب ديك يزعج الجيران

لا يستطيع بعض الأشخاص أن يعيشوا بدون حيوانات فى حياتهم، ولكن هذا المسن الإيطالى، دفع ضريبة تربية ديك فى منزله، حيث تم تغريم الرجل البالغ من العمر 83 عامًا فى منطقة لودي بشمال إيطاليا 166 يورو لأن ديكه يزعج الجيران فى الرابعة والنصف صباحا بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية انسا، فعامل البناء المتقاعد من كاستيراجا فيداردو، أبقى الطائر في حديقته لبضعة أسابيع حيث أزعج السكان المحليين، فتم إرسال شرطى للتحقق من أن الديك قام بالفعل بالصياح في الساعة المعنية، حيث يعد ذلك انتهاكا للوائح البلدية التي تحظر إزعاج الحيوانات التى تعيش فى المنازل أو الحدائق أو الأفنية بين الساعة العاشرة مساء والثامنة صباحا.

كذلك، يعتبر من أسباب دفع الغرامة، عدم احترام الحد الأدنى للمسافة البالغة 10 أمتار بين المنازل المجاورة، وكان المسن الإيطالي يمتلك الديك الصائح منذ 10 أعوام، ولكنه باعه بسبب شكوى الجيران المتكررة من صياحه في الصباح الباكر.

وبحسب ما ورد يطعن صاحب المعاش في الغرامة ، إلا أن العمدة المحلي قال إنه يمكنه الاحتجاج على كل ما يريد ولكن “يجب احترام القواعد”.