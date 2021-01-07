وكالة الرأي الفلسطينية التنمية: مركز تأهيل الاشخاص ذوى الاعاقة ينفذ يوماً مفتوحاً للطلبة وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تبحث مع جمعية نجوم الأمل سبل دمج النساء ذوات الإعاقة وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى توزع طروداً غذائية على ذوي الأسرى داخل السجون وكالة الرأي الفلسطينية "الإرشاد المروري" يُلقي محاضرات توعوية لطلبة الثانوية بالوسطى وكالة الرأي الفلسطينية "داخلية خانيونس" تُنجز أكثر من 8 آلاف معاملة خلال ديسمبر وكالة الرأي الفلسطينية مانشستر سيتي يطيح بجاره يونايتد ويتأهل لنهائي الكأس وكالة الرأي الفلسطينية ميلان يخسر أخيراً ويسقط أمام يوفنتوس بثنائية كييزا وكالة الرأي الفلسطينية ميسي يقود برشلونة لتجاوز بلباو والارتقاء للمركز الثالث وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 14 مواطنًا ويصيب آخريْن بالضفة وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2730)7/1/2021
أخبار » عجائب وطرائف

تغريم مسن إيطالى 166 يورو بسبب ديك يزعج الجيران

07 كانون ثاني / يناير 2021 08:24

تغريم مسن إيطالى 166 يورو بسبب ديك يزعج الجيران
تغريم مسن إيطالى 166 يورو بسبب ديك يزعج الجيران

لا يستطيع بعض الأشخاص أن يعيشوا بدون حيوانات فى حياتهم، ولكن هذا المسن الإيطالى، دفع ضريبة تربية ديك فى منزله، حيث تم تغريم الرجل البالغ من العمر 83 عامًا فى منطقة لودي بشمال إيطاليا 166 يورو لأن ديكه يزعج الجيران فى الرابعة والنصف صباحا بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية انسا، فعامل البناء المتقاعد من كاستيراجا فيداردو، أبقى الطائر في حديقته لبضعة أسابيع حيث أزعج السكان المحليين، فتم إرسال شرطى للتحقق من أن الديك قام بالفعل بالصياح في الساعة المعنية، حيث يعد ذلك انتهاكا للوائح البلدية التي تحظر إزعاج الحيوانات التى تعيش فى المنازل أو الحدائق أو الأفنية بين الساعة العاشرة مساء والثامنة صباحا.

كذلك، يعتبر من أسباب دفع الغرامة، عدم احترام الحد الأدنى للمسافة البالغة 10 أمتار بين المنازل المجاورة، وكان المسن الإيطالي يمتلك الديك الصائح منذ 10 أعوام، ولكنه باعه بسبب شكوى الجيران المتكررة من صياحه في الصباح الباكر.

وبحسب ما ورد يطعن صاحب المعاش في الغرامة ، إلا أن العمدة المحلي قال إنه يمكنه الاحتجاج على كل ما يريد ولكن “يجب احترام القواعد”.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكتلة الإسلامية تزور رؤساء وعمداء الجامعات

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟