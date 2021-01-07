شاهد أكبر تمساح فى تاريخ ولاية أركنساس الأمريكية

اصطاد الصياد الأمريكى ترافيس بيردن تمساحا يبلغ طوله 13 قدمًا و11.5 بوصة ويزن 800 رطل مع والده جارى وشقيقه كودى وصديقه تومى كيلى فى بحيرة ميريسا بولاية أركنساس بأمريكا، والذى يعد الأطول والأضخم فى تاريخ الولاية.

وذكرت جريدة ديلى ميل البريطانية أن الصيادين الأربعة كانوا فى رحلة صيد فى نهاية الأسبوع الماضى، حيث اصطادوا التمساح العملاق والذى يعتقد أنه أطول تمساح اصطادوه فى الولاية.

صورة تذكارية للصيادين الأربعة مع التمساح

وأوضح التقرير أن الصيادين استمروا كانوا يجوبون بقاربهم بالبحيرة لمدة ساعتين قبل اصطيادهم التمساح العملاق، كما استخدموا رافعة لسحب الحيوان في الهواء لالتقاط صور السيلفى.

التمساح على متن رافعه

ويبلغ طول التمساح تقريبًا بطول الشاحنة الممتد، ويظهر متدليا فى الهواء من رقبته وذيله يلامس الأرض، كما قاموا بالجلوس على ظهر التمساح احتفالا بالصيد الثمين.

وقال ترافيس: “لم نكن متأكدين من حجمه عندما رأيناه، واندهشنا بعد أن قمنا بصيده، حيث قمنا بصيده خلال ساعتين على القارب تقريبًا قبل أن أتمكن إصابته برصاصة”.

صائد التمساح يلتقط الصور خلال ركبوه على ظهره

وأضاف “يجب أن أشكر كل من لعب دورًا كبيرًا في قدرتي على صيد ذلك العملاق لقد باركني الله بهذه الفرصة ، وزوجتي لكونها تدعمني كثيرًا لذهابى في عطلة نهاية الأسبوع الماضية، وجميع أفراد عائلتي وأصدقائي للمساعدة على طول الطريق”.

من جانب آخر قال ترى ريد، من لجنة الصيد بولاية أركسناس، أنه يعتبر أطول تمساح تم صيده في الولاية حتى الآن، حيث كان أطول تمساح سابقا أصغر منه، ليس لدينا بالفعل سجل رسمى للدولة، لكن هذا التمساح هو الأطول.