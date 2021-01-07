النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2730)7/1/2021

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الرئيس يصدر قرارا بتعيين طلال دويكات مفوضا للتوجيه السياسي

· متغيرات خارجية دفعت إلى حل عقدة إجراء انتخابات فلسطينية.. والشكوك لا تزال حاضرة

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· مجلس الأمن يناقش تطورات القضية الفلسطينية والجاهزية لعقد المؤتمر الدولي للسلام

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· استمرار التصعيد الاستيطاني ضد الضفة الغربية.. والاحتلال يشن اعتقالات ويقتلع أشجارا ويحاصر قرى…

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· أصابهم الاحتلال.. مبتورو الأطراف بغزة يتحدون الإعاقة ويشكلون فريقاً للدراجات الهوائية

· مصرع شاب بحادث سير في الخليل

· متغيرات خارجية دفعت إلى حل عقدة إجراء انتخابات فلسطينية.. والشكوك لا تزال حاضرة

· اعتقالات وإصابات باعتداء شرطة الاحتلال على تظاهرة كفر قرع

· بعد الاعتداء عليهم.. "القدس" تطمئن أهالي أسرى "عوفر" على حالة أبنائهم

· وزارة الصحة: رفضنا استلام 20 طعماً مضاداً لكورونا من جهات إسرائيلية غير رسمية

· إصابات بالاختناق بمواجهات مع الاحتلال في العيسوية

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· بالتزامن مع التصديق على فوز بايدن...بالفيديو شرطة واشنطن تعلن حظرا للتجول والبنتاغون يرفض نشر الحرس الوطني

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وكالة سما

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وكالة فلسطين اليوم

· وصف الفوضى بالعار في تاريخ امريكا

· فرض حظر التجول بعد اقتحام الكونغرس

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عرب 48

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وكالة وفا

حدث في مثل هذا اليوم

· 7 كانون ثاني (يناير)

· 2005م مصرع مستوطن إسرائيلي وإصابة أربعة آخرين في هجومٍ شنته المقاومة بالقرب من مستوطنة "بتوح" غرب نابلس، وكتائب الأقصى تتبنّى العمليّة.

· 2002م الاستشهاديّ شادي محمد نصار من بلدة مادما جنوب نابلس، ينفّذ عملية استشهادية في مستوطنة "آرئيل" شمال الضفة الغربية، أسفرت عن إصابة 10 صهاينة على الأقل طبقاً لمصادر الاحتلال إصابة واحد منهم خطيرة. وتبنّت كتائب أبو علي مصطفى الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين العملية.

· 2002م سيطرة وحدة بحرية "إسرائيلية" على سفينة "كارين إيه" والعثور على 50 طناً من الأسلحة على متنها كما تدعي (إسرائيل) واتهام السلطة الفلسطينية بتهريب الأسلحة إلى الأراضي الفلسطينية لمواصلة الانتفاضة، واتهام الرئيس ياسر عرفات وعدة شخصيات فلسطينية من ضمنها فؤاد الشوبكي مسئول المالية في الأمن العام الفلسطيني بالوقوف وراء هذه السفينة.

· 2001م وفاة الرئيس اللبناني الأسبق شارل حلو، تولى الرئاسة بين عامي 1964 و1970، وهو الذي وقع على اتفاق القاهرة (تشرين ثاني/ نوفمبر 1969) مع ياسر عرفات رئيس منظمة التحرير الفلسطينية بعد مواجهات وقعت في العاصمة بيروت، وسمح الاتفاق للمقاومة الفلسطينية بالانطلاق من جنوب لبنان لتنفيذ عمليات داخل فلسطين المحتلة على ألا تُطلق النار قبل عبور الحدود خشية تعرض المدنيين اللبنانيين لهجمات إسرائيل الانتقامية المضادة.

· 1988م صدور تقرير عن مركز البحوث في الجيش الإسرائيلي موجه إلى رئيس الحكومة إسحق شامير يحذره فيه أن الانتفاضة تحتاج إلى حلاً سياسياً وليس عسكرياً، وأن القوة لا تجدي مع الفلسطينيين.

· 1986م العثور على الجندي المصري سليمان خاطر المتهم بقتل سياح يهود مشنوقاً في مشفى السجن الحربي حيث كان يعالج، وهو بطل حادث رأس بركة الذي أسفر في 5 تشرين أول (أكتوبر) 1985 عن مقتل 7 إسرائيليين وجرح آخرين.

· 1980م بدأت مباحثات أسوان بين الرئيس المصري محمد أنور السادات ومناحم بيجن بشأن تطبيع العلاقات بينهما.

· 1969م الرئيس الفرنسي شارل ديجول يعلن الحظر الكامل على تسليح الاحتلال الإسرائيلي.

· 1965م سقوط أول شهداء الثورة الفلسطينية المناضل أحمد موسى الذي استشهد على يد القوات الأردنية عندما اجتاز نهر الشريعة عائداً من تنفيذ عملية نفق عيليون.

· 1948م منظمة الأرغون تزرع متفجرات في باب الخليل في القدس وتقتل 25 مدنيا فلسطينيا وتجرح 36 شخصاً .