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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2730)7/1/2021

07 كانون ثاني / يناير 2021 08:31

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2730)7/1/2021

أخبار فلسطينية

·         جيش الاحتلال ومستوطنون يقتلعون ألفي شجرة زيتون من أراض فلسطينية

  •  الرئيس يصدر قرارا بتعيين طلال دويكات مفوضا للتوجيه السياسي

·         الاحتلال يصادق على مصادرة 1008 لبناء وحدات استيطانية

·         استشهاد 226 أسيراً في سجون الاحتلال منذ 1967

·         متغيرات خارجية دفعت إلى حل عقدة إجراء انتخابات فلسطينية.. والشكوك لا تزال حاضرة

·         معروف يكشف عن توصية بتمديد إجراءات مجابهة كورونا حتى 14 من يناير

  •  

أخبار إسرائيلية

 

·        “حاخامات” يدعون إسرائيل إلى توفير لقاح “كورونا” للفلسطينيين

·         غانتس يدرس التنحي: "الجنرالات لم يتركوا بصمة بالدولة"

·         ممثل "الدولة الإسرائيلي" لـ"العليا": لن نسمح بنقل لقاحات كورونا إلى قطاع غزة!

اخبار دولية

·        الولايات المتحدة والسودان يوقعان اتفاقات حول العلاقات مع إسرائيل

·         «العفو الدولية» تدعو إسرائيل لتوفير لقاح «كورونا» للفلسطينيين

·         مجلس الأمن يناقش تطورات القضية الفلسطينية والجاهزية لعقد المؤتمر الدولي للسلام

  •  

اخبار عربية

·         السودان توقع رسمياً اتفاق التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي

                                                                                            

« ﻿الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي  

·         المصالحة بين السعودية وقطر في عيون إسرائيلية غير رسمية

·         «شبيبة التلال»: المستوطنون الجدد إرهابيون على ضفاف مستنقع الاحتلال

·         الأسرى الفلسطينيون يعانون بسبب البرد القارس ويقضون حاجتهم في علب المياه.. والمصابون بـ”كورونا”…

·         استمرار التصعيد الاستيطاني ضد الضفة الغربية.. والاحتلال يشن اعتقالات ويقتلع أشجارا ويحاصر قرى…

·         مجلس الأمن يناقش تطورات القضية الفلسطينية والجاهزية لعقد المؤتمر الدولي للسلام

·         “حاخامات” يدعون إسرائيل إلى توفير لقاح “كورونا” للفلسطينيين

·         محكمة الاحتلال تُدين ناشطا في مقاومة الاستيطان

·         

 الشرق الأوسط

 

·         «العفو الدولية» تدعو إسرائيل لتوفير لقاح «كورونا» للفلسطينيين

·        الولايات المتحدة والسودان يوقعان اتفاقات حول العلاقات مع إسرائيل

 

الشروق المصرية

·        رئيس الوزراء الفلسطيني يدين استمرار اسرائيل منع منح تأشيرات لطواقم حقوق الإنسان

الاهرام المصرية

·         رئيس الوزراء الفلسطيني يدين استمرار إسرائيل منع تأشيرات لطواقم حقوق الإنسان

·         

 الغد الأردنية

·        منظمة العفو الدولية تدعو إسرائيل لتوفير لقاح “كورونا” للفلسطينيين

·          

الشرق القطرية

·         نادي الأسير: استشهاد 226 أسيرا في سجون الاحتلال الاسرائيلي منذ 1967

·         قوات الاحتلال تعتقل خمسة فلسطينيين من الضفة

·          

الصحف المحلية

جريدة  فلسطين

·         إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت أمر

·         هنية يهنئ أمير دولة قطر بالمصالحة الخليجية

·         بعد 30 عاما.. (إسرائيل) تكشف ما فعلته صواريخ صدام

·         الاحتلال يصادق على الاستيلاء على 1008 دونمات من أراضي قلقيلية

·         استقالة رئيس هيئة مكافحة الفساد برام الله

·         معروف يكشف عن توصية بتمديد إجراءات مجابهة كورونا حتى 14 من يناير

·         قوات القمع تقتحم سجن "عوفر" وترش الأسرى بالغاز

القدس

·         أصابهم الاحتلال.. مبتورو الأطراف بغزة يتحدون الإعاقة ويشكلون فريقاً للدراجات الهوائية

·         مصرع شاب بحادث سير في الخليل

·         متغيرات خارجية دفعت إلى حل عقدة إجراء انتخابات فلسطينية.. والشكوك لا تزال حاضرة

·         اعتقالات وإصابات باعتداء شرطة الاحتلال على تظاهرة كفر قرع

·         بعد الاعتداء عليهم.. "القدس" تطمئن أهالي أسرى "عوفر" على حالة أبنائهم

·         وزارة الصحة: رفضنا استلام 20 طعماً مضاداً لكورونا من جهات إسرائيلية غير رسمية

·         إصابات بالاختناق بمواجهات مع الاحتلال في العيسوية

·          

الحياة الجديدة

·         الهباش: دعوات المستوطنين لتفكيك مسجد قبة الصخرة خطيرة جداً

·         المستوطنون يقتحمون "الأقصى" والمفتي يندد بمقترح تفكيك "قبة الصخرة"

·         الاحتلال يبعد حارسا عن "الأقصى" 6 أشهر

·         المفتي العام يندد بعرض جماعات الهيكل تفكيك مسجد قبة الصخرة

صحيفة الأيام

·         جنود الاحتلال يعدمون شاباً من بيت أمر بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن جنوب...

·         »اللقاحات المضادة تبدأ بالوصول الشهر القادم

·         »مستوطنون ينفذون سلسلة اعتداءات والاحتلال يعتقل مواطنَين ويستولي على...

·         »القمة الخليجية تعلن "طي نقاط الخلاف" وعودة العلاقات الدبلوماسية مع قطر

·         »الحكومة الإسرائيلية تصادق على تشديد الإغلاق للحد من انتشار كورونا

·         »تفاصيل مقتل مديرة مدرسة في جنين على يد نجلها الوحيد

·         »عساف: إفشال تسريب 11 ألف دونم من السواحرة عمل جماعي وطني

·         »محكمة الاحتلال تفاجئ عائلة أبو رموز بقرار إخلاء غيابي لعقارها في سلوان

وكالة الرأي

·         رئيس لجنة المتابعة الحكومية في غزة يتفقد وزارة العمل

·         الأسير "الزبيدي" يواصل إضرابه رغم تدهور صحته

·         استشهاد 226 أسيراً في سجون الاحتلال منذ 1967

·         مخطط استيطاني للاستيلاء على 1008 دونمات في قلقيلية

·         السودان توقع رسمياً اتفاق التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي

·         الاحتلال يقرر هدم منزل الأسير محمد كبها في جنين

·         الاحتلال يطلق النار شمال بيت لاهيا ويتوغل شرقي خان يونس

·         قوات الاحتلال تعتدي على الأسرى في "عوفر"

·         14 وفاة و1088 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في الضفة وغزة

·         بلدية غزة: موضوع البسطات يتطلب تعاونًا من عدة أطراف

·       
 

 

وكالة صفا

·         بالتزامن مع التصديق على فوز بايدن...بالفيديو شرطة واشنطن تعلن حظرا للتجول والبنتاغون يرفض نشر الحرس الوطني

·         جيش الاحتلال يقرر هدم منزل الأسير قبها

·         عباس يُعين رئيسًا جديدًا لـ"مكافحة الفساد" ومفوضًا عامًا للتوجيه السياسي

·          

 

وكالة سما

·         فوضى عارمة في الكونغرس الأمريكي بعد اقتحامه من قبل مؤيدي ترامب

·         تقدير اسرائيل الاستراتيجي: تقوية السلطة الفلسطينية.. وتوجيه ضربة للذراع العسكري لـ"حماس"

·         وزارة الصحة بغزة: تسجيل 535 إصابة جديدة بفيروس كورونا في القطاع

·         صحيفة اسرائيلية: نشر بطارية قبة حديدية في إيلات لمواجهة تهديدات الحوثيين

·         ممثل "الدولة الإسرائيلي" لـ"العليا": لن نسمح بنقل لقاحات كورونا إلى قطاع غزة!

·          

وكالة فلسطين اليوم

·         ترامب يدعو أنصاره لعدم الاقتحام ويؤكد عدم اعترافه بنتائج الانتخابات

·         وصف الفوضى بالعار في تاريخ امريكا

·         بايدن يدعو ترامب للخروج فوراً ووقف مهزلة اقتحام الكونغرس

·         فرض حظر التجول بعد اقتحام الكونغرس

·         الشرطة تطلق القنابل الغازية على أنصار ترامب وفشل تنصيب بايدن رئيساً

·         الاحتلال يصادق على مصادرة 1008 لبناء وحدات استيطانية

·         التعليم يوضح آلية الدوام المدرسي والامتحانات النهائية

·          

عرب  48

·         جيش الاحتلال ومستوطنون يقتلعون ألفي شجرة زيتون من أراض فلسطينية

·         الصحة الفلسطينية: 14 وفاة و1088 إصابة جديدة بكورونا

·         العفو الدوليّة تطالب إسرائيل بتحمّل مسؤولية تطعيم الفلسطينيين

·         تقرير: الأزمة الداخلية تُقوض المناعة القومية الإسرائيلية

·         الاحتلال يعتزم هدم منزل الأسير محمد كبها في طورة الغربية

·         خلال كانون الأول: 40% من وفيات ومرضى كورونا بحالة خطيرة

·         غانتس يدرس التنحي: "الجنرالات لم يتركوا بصمة بالدولة"

·         مستوطنة  "بيتار عيليت": الشرطة سمحت بحفل زفاف بمشاركة المئات

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وكالة وفا

·         لاحتلال يواصل التصعيد: إصابات واعتقالات واعتداءات على الممت ...

·         الرئيس يصدر قرارا بتعيين طلال دويكات مفوضا للتوجيه السياسي و ...

·         رئيس الوزراء يدين استمرار اسرائيل منع منح تأشيرات لطواقم حقو ...

·         قوات القمع تقتحم سجن "عوفر" وترش الأسرى بالغاز في قسمي (21) ...

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حدث في مثل هذا اليوم

·         7 كانون ثاني (يناير)

·         2005م مصرع مستوطن إسرائيلي وإصابة أربعة آخرين في هجومٍ شنته المقاومة بالقرب من مستوطنة "بتوح" غرب نابلس، وكتائب الأقصى تتبنّى العمليّة.

·         2002م الاستشهاديّ شادي محمد نصار من بلدة مادما جنوب نابلس، ينفّذ عملية استشهادية في مستوطنة "آرئيل" شمال الضفة الغربية، أسفرت عن إصابة 10 صهاينة على الأقل طبقاً لمصادر الاحتلال إصابة واحد منهم خطيرة. وتبنّت كتائب أبو علي مصطفى الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين العملية.

·         2002م سيطرة وحدة بحرية "إسرائيلية" على سفينة "كارين إيه" والعثور على 50 طناً من الأسلحة على متنها كما تدعي (إسرائيل) واتهام السلطة الفلسطينية بتهريب الأسلحة إلى الأراضي الفلسطينية لمواصلة الانتفاضة، واتهام الرئيس ياسر عرفات وعدة شخصيات فلسطينية من ضمنها فؤاد الشوبكي مسئول المالية في الأمن العام الفلسطيني بالوقوف وراء هذه السفينة.

·         2001م وفاة الرئيس اللبناني الأسبق شارل حلو، تولى الرئاسة بين عامي 1964 و1970، وهو الذي وقع على اتفاق القاهرة (تشرين ثاني/ نوفمبر 1969) مع ياسر عرفات رئيس منظمة التحرير الفلسطينية بعد مواجهات وقعت في العاصمة بيروت، وسمح الاتفاق للمقاومة الفلسطينية بالانطلاق من جنوب لبنان لتنفيذ عمليات داخل فلسطين المحتلة على ألا تُطلق النار قبل عبور الحدود خشية تعرض المدنيين اللبنانيين لهجمات إسرائيل الانتقامية المضادة.

·         1988م صدور تقرير عن مركز البحوث في الجيش الإسرائيلي موجه إلى رئيس الحكومة إسحق شامير يحذره فيه أن الانتفاضة تحتاج إلى حلاً سياسياً وليس عسكرياً، وأن القوة لا تجدي مع الفلسطينيين.

·         1986م العثور على الجندي المصري سليمان خاطر المتهم بقتل سياح يهود مشنوقاً في مشفى السجن الحربي حيث كان يعالج، وهو بطل حادث رأس بركة الذي أسفر في 5 تشرين أول (أكتوبر) 1985 عن مقتل 7 إسرائيليين وجرح آخرين.

·         1980م بدأت مباحثات أسوان بين الرئيس المصري محمد أنور السادات ومناحم بيجن بشأن تطبيع العلاقات بينهما.

·         1969م الرئيس الفرنسي شارل ديجول يعلن الحظر الكامل على تسليح الاحتلال الإسرائيلي.

·         1965م سقوط أول شهداء الثورة الفلسطينية المناضل أحمد موسى الذي استشهد على يد القوات الأردنية عندما اجتاز نهر الشريعة عائداً من تنفيذ عملية نفق عيليون.

·         1948م منظمة الأرغون تزرع متفجرات في باب الخليل في القدس وتقتل 25 مدنيا فلسطينيا وتجرح 36 شخصاً .

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