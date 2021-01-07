النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2730)7/1/2021
أخبار فلسطينية
· جيش الاحتلال ومستوطنون يقتلعون ألفي شجرة زيتون من أراض فلسطينية
- الرئيس يصدر قرارا بتعيين طلال دويكات مفوضا للتوجيه السياسي
· الاحتلال يصادق على مصادرة 1008 لبناء وحدات استيطانية
· استشهاد 226 أسيراً في سجون الاحتلال منذ 1967
· متغيرات خارجية دفعت إلى حل عقدة إجراء انتخابات فلسطينية.. والشكوك لا تزال حاضرة
· معروف يكشف عن توصية بتمديد إجراءات مجابهة كورونا حتى 14 من يناير
أخبار إسرائيلية
· “حاخامات” يدعون إسرائيل إلى توفير لقاح “كورونا” للفلسطينيين
· غانتس يدرس التنحي: "الجنرالات لم يتركوا بصمة بالدولة"
· ممثل "الدولة الإسرائيلي" لـ"العليا": لن نسمح بنقل لقاحات كورونا إلى قطاع غزة!
اخبار دولية
· الولايات المتحدة والسودان يوقعان اتفاقات حول العلاقات مع إسرائيل
· «العفو الدولية» تدعو إسرائيل لتوفير لقاح «كورونا» للفلسطينيين
· مجلس الأمن يناقش تطورات القضية الفلسطينية والجاهزية لعقد المؤتمر الدولي للسلام
اخبار عربية
· السودان توقع رسمياً اتفاق التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي
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الصحف العربية
القدس العربي
· المصالحة بين السعودية وقطر في عيون إسرائيلية غير رسمية
· «شبيبة التلال»: المستوطنون الجدد إرهابيون على ضفاف مستنقع الاحتلال
· الأسرى الفلسطينيون يعانون بسبب البرد القارس ويقضون حاجتهم في علب المياه.. والمصابون بـ”كورونا”…
· استمرار التصعيد الاستيطاني ضد الضفة الغربية.. والاحتلال يشن اعتقالات ويقتلع أشجارا ويحاصر قرى…
· مجلس الأمن يناقش تطورات القضية الفلسطينية والجاهزية لعقد المؤتمر الدولي للسلام
· “حاخامات” يدعون إسرائيل إلى توفير لقاح “كورونا” للفلسطينيين
· محكمة الاحتلال تُدين ناشطا في مقاومة الاستيطان
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الشرق الأوسط
· «العفو الدولية» تدعو إسرائيل لتوفير لقاح «كورونا» للفلسطينيين
· الولايات المتحدة والسودان يوقعان اتفاقات حول العلاقات مع إسرائيل
الشروق المصرية
· رئيس الوزراء الفلسطيني يدين استمرار اسرائيل منع منح تأشيرات لطواقم حقوق الإنسان
الاهرام المصرية
· رئيس الوزراء الفلسطيني يدين استمرار إسرائيل منع تأشيرات لطواقم حقوق الإنسان
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الغد الأردنية
· منظمة العفو الدولية تدعو إسرائيل لتوفير لقاح “كورونا” للفلسطينيين
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الشرق القطرية
· نادي الأسير: استشهاد 226 أسيرا في سجون الاحتلال الاسرائيلي منذ 1967
· قوات الاحتلال تعتقل خمسة فلسطينيين من الضفة
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الصحف المحلية
جريدة فلسطين
· إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت أمر
· هنية يهنئ أمير دولة قطر بالمصالحة الخليجية
· بعد 30 عاما.. (إسرائيل) تكشف ما فعلته صواريخ صدام
· الاحتلال يصادق على الاستيلاء على 1008 دونمات من أراضي قلقيلية
· استقالة رئيس هيئة مكافحة الفساد برام الله
· معروف يكشف عن توصية بتمديد إجراءات مجابهة كورونا حتى 14 من يناير
· قوات القمع تقتحم سجن "عوفر" وترش الأسرى بالغاز
القدس
· أصابهم الاحتلال.. مبتورو الأطراف بغزة يتحدون الإعاقة ويشكلون فريقاً للدراجات الهوائية
· مصرع شاب بحادث سير في الخليل
· متغيرات خارجية دفعت إلى حل عقدة إجراء انتخابات فلسطينية.. والشكوك لا تزال حاضرة
· اعتقالات وإصابات باعتداء شرطة الاحتلال على تظاهرة كفر قرع
· بعد الاعتداء عليهم.. "القدس" تطمئن أهالي أسرى "عوفر" على حالة أبنائهم
· وزارة الصحة: رفضنا استلام 20 طعماً مضاداً لكورونا من جهات إسرائيلية غير رسمية
· إصابات بالاختناق بمواجهات مع الاحتلال في العيسوية
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الحياة الجديدة
· الهباش: دعوات المستوطنين لتفكيك مسجد قبة الصخرة خطيرة جداً
· المستوطنون يقتحمون "الأقصى" والمفتي يندد بمقترح تفكيك "قبة الصخرة"
· الاحتلال يبعد حارسا عن "الأقصى" 6 أشهر
· المفتي العام يندد بعرض جماعات الهيكل تفكيك مسجد قبة الصخرة
صحيفة الأيام
· جنود الاحتلال يعدمون شاباً من بيت أمر بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن جنوب...
· »اللقاحات المضادة تبدأ بالوصول الشهر القادم
· »مستوطنون ينفذون سلسلة اعتداءات والاحتلال يعتقل مواطنَين ويستولي على...
· »القمة الخليجية تعلن "طي نقاط الخلاف" وعودة العلاقات الدبلوماسية مع قطر
· »الحكومة الإسرائيلية تصادق على تشديد الإغلاق للحد من انتشار كورونا
· »تفاصيل مقتل مديرة مدرسة في جنين على يد نجلها الوحيد
· »عساف: إفشال تسريب 11 ألف دونم من السواحرة عمل جماعي وطني
· »محكمة الاحتلال تفاجئ عائلة أبو رموز بقرار إخلاء غيابي لعقارها في سلوان
وكالة الرأي
· رئيس لجنة المتابعة الحكومية في غزة يتفقد وزارة العمل
· الأسير "الزبيدي" يواصل إضرابه رغم تدهور صحته
· استشهاد 226 أسيراً في سجون الاحتلال منذ 1967
· مخطط استيطاني للاستيلاء على 1008 دونمات في قلقيلية
· السودان توقع رسمياً اتفاق التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي
· الاحتلال يقرر هدم منزل الأسير محمد كبها في جنين
· الاحتلال يطلق النار شمال بيت لاهيا ويتوغل شرقي خان يونس
· قوات الاحتلال تعتدي على الأسرى في "عوفر"
· 14 وفاة و1088 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في الضفة وغزة
· بلدية غزة: موضوع البسطات يتطلب تعاونًا من عدة أطراف
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وكالة صفا
· بالتزامن مع التصديق على فوز بايدن...بالفيديو شرطة واشنطن تعلن حظرا للتجول والبنتاغون يرفض نشر الحرس الوطني
· جيش الاحتلال يقرر هدم منزل الأسير قبها
· عباس يُعين رئيسًا جديدًا لـ"مكافحة الفساد" ومفوضًا عامًا للتوجيه السياسي
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وكالة سما
· فوضى عارمة في الكونغرس الأمريكي بعد اقتحامه من قبل مؤيدي ترامب
· تقدير اسرائيل الاستراتيجي: تقوية السلطة الفلسطينية.. وتوجيه ضربة للذراع العسكري لـ"حماس"
· وزارة الصحة بغزة: تسجيل 535 إصابة جديدة بفيروس كورونا في القطاع
· صحيفة اسرائيلية: نشر بطارية قبة حديدية في إيلات لمواجهة تهديدات الحوثيين
· ممثل "الدولة الإسرائيلي" لـ"العليا": لن نسمح بنقل لقاحات كورونا إلى قطاع غزة!
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وكالة فلسطين اليوم
· ترامب يدعو أنصاره لعدم الاقتحام ويؤكد عدم اعترافه بنتائج الانتخابات
· وصف الفوضى بالعار في تاريخ امريكا
· بايدن يدعو ترامب للخروج فوراً ووقف مهزلة اقتحام الكونغرس
· فرض حظر التجول بعد اقتحام الكونغرس
· الشرطة تطلق القنابل الغازية على أنصار ترامب وفشل تنصيب بايدن رئيساً
· الاحتلال يصادق على مصادرة 1008 لبناء وحدات استيطانية
· التعليم يوضح آلية الدوام المدرسي والامتحانات النهائية
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عرب 48
· جيش الاحتلال ومستوطنون يقتلعون ألفي شجرة زيتون من أراض فلسطينية
· الصحة الفلسطينية: 14 وفاة و1088 إصابة جديدة بكورونا
· العفو الدوليّة تطالب إسرائيل بتحمّل مسؤولية تطعيم الفلسطينيين
· تقرير: الأزمة الداخلية تُقوض المناعة القومية الإسرائيلية
· الاحتلال يعتزم هدم منزل الأسير محمد كبها في طورة الغربية
· خلال كانون الأول: 40% من وفيات ومرضى كورونا بحالة خطيرة
· غانتس يدرس التنحي: "الجنرالات لم يتركوا بصمة بالدولة"
· مستوطنة "بيتار عيليت": الشرطة سمحت بحفل زفاف بمشاركة المئات
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وكالة وفا