الاحتلال يعتقل 14 مواطنًا ويصيب آخريْن بالضفة

الضفة المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، 14 مواطناً وأصابت اثنين بالرصاص الحي في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم وسط تعزيزات أمنية مكثفة، وأصابت شاب (19 عاما) بالرصاص الحي في القدم، فيما اعتقلت 3 مواطنين من المخيم، وهم: محمد يوسف الزغاري (27 عاما)، ومعتصم مازن رقبان (27 عاما)، ومعتز محمد شريعة (28 عاما)، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.

وذكرت المصادر، أن شابا أصيب بعيار ناري بالساق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال ببلدة قباطية جنوب جنين، بينما اعتقلت الجريح يوسف جاسر نزال، ومحمد راغب كميل بعد مداهمة منزلي ذويهما بالبلدة.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت 3 مواطنين من نابلس، وهم: حميد حنايشة، وتيسير أمين كنعان من بيت دجن، والأسير المحرر زهران أبو عصبة من بيت فوريك.

وأضافت أن القوات اعتقلت عبد الرازق مهنا، وإبراهيم قنداح من رام الله، ويوسف محمد الراعي 49 عاما ومحمود بدوان من قلقيلية، وعمار صالح حماد من سلفيت، وخليل العمور من الخليل.