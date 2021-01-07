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أدى دوراً كبيراً في مواجهة كورونا

المستشفى الأوروبي يكرّم مدير التمريض بسام مسلم

07 كانون ثاني / يناير 2021 09:03

المستشفى الأوروبي يكرّم مدير التمريض بسام مسلم
المستشفى الأوروبي يكرّم مدير التمريض بسام مسلم

غزة- الرأي

كرّم مجلس ادارة مستشفى غزة الأوروبي بسام مسلم ، وذلك تقديراً لجهوده خلال فترة عمله كمدير للتمريض داخل المستشفى منذ بدء جائحة كورونا .
وقال د. يوسف العقاد مدير المستشفى أن   مسلم،  جاء للمستشفى في مرحلة مهمة وكان له دور كبير في انجاح العمل ومتابعته على أكمل وجه .
وأضاف :" بسام استطاع أن يثبت كفاءته بالعمل منذ اللحظة الأولى وكان على قدر كبير من المسؤولية ، وأنه لم يتوانى لحظة بقبول هذا التكليف الشاق ".
وأشاد د. العقاد بجهود مسلم ، متابعاً : " جميع العاملين في المستشفى استطاعوا ان يثبتوا قدرتهم على التميز تحت ضغط العمل بروح الأخوية والحب " ، معبراً عن عظيم الشكر والتقدير لما قدمه مسلم خلال مدة عمله التي استمرت قرابة الأربع شهور ونصف .
من جانبه أكد مسلم على فخره واعتزازه بالعمل داخل الاوروبي ، مشيراً إلى كونها مرحلة مهمة وذات طابع خاص في حياته العملية ، رأى خلالها فريقاً لا مثيل له يتصف بالمثابرة والمبادرة وعازم على التحدي للتغلب على كل الظروف .
بدوره أثنى د. عاطف الحوت مدير مراكز الحجر الصحي على البصمة الرائعة التي قدمها مسلم أثناء عمله ، مضيفاً : " كانت مرحلة مليئة بالخوف والصعاب وكان مسلم يعمل بجد واجتهاد نتمنى أن يجعل المولى جهده في ميزان حسناته واتمنى له كل التوفيق ."
فيما قال عطا الجعبري مدير التمريض أن اختيار مسلم كان موفقاً وصحيحاً ، واستطاع أن يدير العمل بكفاءة وجودة عالية خلال أكثر الظروف حلكة .
وعبّر أعضاء مجلس الادارة والحضور عن جزيل شكرهم للأستاذ بسام ، متمنيين له دوام الصحة والعافية والنجاح في حياته العملية .
يذكر أن بسام مسلم قد تولى منصب مدير التمريض بالمستشفى الأوروبي منذ شهر اغسطس المنصرم حتى أوائل شهر يناير الحالي .

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