"أبو الريش" يمنح مدير تمريض مستشفى الأوروبي وسام التميز

غزة- الرأي

منح وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش، وسام التميز للأستاذ بسام مسلم مدير دائرة التمريض في مجمع ناصر الطبي، تقديراً على جهوده خلال فترة انتدابه للعمل في مستشفى غزة الأوروبي.

وأشاد د. ابو الريش بمؤشرات الانجاز التي حققت بتضافر الجهود والاشراف المتقن على تنفيذ بروتوكولات العمل وتقديم الخدمة والرعاية الصحية لمرضى كوفيد 19، في الفترة التي شهدت ذروة ارتفاع نسبة الدخول للمستشفى، مشيرا الى أن وزارة الصحة تفخر على الدوام بما لديها من كوادر صحية قادرة على صناعة الفارق في الانجاز وان تثبت في كل مرحلة مدى التفاني والدقة في انجاز المهام .

الى ذلك ثمن مدير عام التمريض د. خليل شقفة هذه اللفتة الطيبة من عطوفة وكيل الوزارة، وأنها تأتي في سياق الدعم والمتابعة والحافز على تقديم الأفضل، وأن تكون كوادرنا الصحية نموذجا يحتذى به من التميز والعطاء .

كما وعبر ا. بسام مسلم مدير دائرة التمريض في مجمع ناصر الطبي عن شكره وعرفانه الى د. يوسف أبو الريش بهذا التكريم، والذي هو تكريم لكافة الطواقم التمريضية بمستشفى غزة الأوروبي التي أبدعت وتحدت الصعاب في سبيل تقديم الرعاية الصحية لأبناء شعبنا .