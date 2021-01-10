للخل فوائد عدة . تعرف عليها

يعتبر الخل واحد من أهم الأشياء التى لا يمكن الاستغناء عنها فى المطبخ نظرًا لاستخداماته وفوائده المتعددة، حيث يستخدم فى السلطات ويتم وضعه على المخللات، كما يستخدم لإزالة الدهون والعفن والبقع العنيدة وفى تنظيف السجاد أيضًا وغيرها، وللخل أنواع عديدة ولكن الشائع منها هو الخل الأبيض، وهناك أيضًا خل التفاح الذى يتمتع بفوائد عديدة، وهناك 6 أنواع من الخل، وفقًا لموقع "boldsky".

1- خل التفاح:

وهو الخل ذو اللون الأصفر الباهت المصنوع من التفاح المضغوط، غنى بالمواد المُغذية ويتم إضافته للسلطات والصلصة والمواد الحافظة والمخللات، ويتمتع خل التفاح بفوائد صحية، حيث يعمل على تنظيم مستويات السكر فى الدم وتحسين صحة الأمعاء، كما يساعد فى إنقاص الوزن ويقلل الكوليسترول ويُعالج التهاب الحلق ويحسن صحة القلب والجلد.

إلا أن الإفراط باستخدام خل التفاح يسبب مشاكل للجسم، مثل تأكل مينا الأسنان والشعور بحرقان فى الحلق وقد يتفاعل مع أدوية السكر التى تضر بالبول.

2- الخل الأحمر والأبيض

وهو الخل التقليدى المستخدم فى إعداد الطعام، وله لونين الأبيض ذات الطعم المنعش، والأحمر بنكهة التوت الطبيعى، وله فوائد عديدة فهو ممتاز لعلاج عسر الهضم وتأخر ظهور علامات الشيخوخة، وتقليل الدهون بالجسم وتحسين جودة البشرة، إلا أن له أضرار أيضًا حيث أن الافراط باستخدامه يؤدى إلى تفاقم حالات التهاب الجهاز الهضمى العلوى ما يسبب حرقة المعدة أو عسر الهضم.

3- خل الأرز

أحد أنواع الخل القديمة ولكنه غير شائع الاستخدام وهو متوافر باللون الأبيض والأحمر والأسود، ويستخدم خل الأرز الأبيض فى تخليل الخضار، والأحمر في اعداد الصلصة، ولديه العديد من الفوائد الصحية حيث يساعد على تحسين الهضم وتحسين مستوى المناعة ومفيد لصحة القلب والكبد، ولكن الافراط باستخدامه قد يؤدى إلى تلف الأسنان.

4- الخل البلسمى

وهو مصنوع من العنب المضغوط غير المصفى ويترك للتخمير مثل النبيذ، وهو غنى بمضادات الأكسدة ويحتوى على نسبة أقل من الكوليسترول والدهون المشبعة، وهو ما يقلل من مخاطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب ويعمل بشكل جيد كمسكن للألم، ولكن شرب الخل البلسمى الخام قد يسبب التهاب الحلق وتلف المريء وقد يسبب ألام في المعدة.

5- خل الشعير

له لون ذهبى فاتح وشائه الاستخدام في النمسا وهولندا وألمانيا، لأنه مصنوع من البيرة فهو نقى جدًا ويحتوى على حمض أسيتيك المخفف بنسبة حموضة تتراوح بين 4-8 % وهو ما يجعله ممتازًا لفقدان الوزن لاحتوائه على كميات قليلة من السعرات الحرارية ، وهو مفيد أيضًا لعلاج مرضى السكر، ولكن له سلبيات أيضًا حيث أن الإفراط منهه يؤدى إلى تلف المريء وبطانة المعدة والكلى، وقد يؤدى أيضًا إلى تسوس الأسنان ويزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام.

6- خل قصب السكر

يتم استخلاصه من قصب السكر ويستخدم بشكل شائع في الفلبين ويشبه طعم خل الأرز، وله فوائد عديدة منها تحسين جودة البشرة وتنظيم نسبة السكر في الدم، ولكنه مثل غيره من أنواع الخل له أضرار إذا تم الإفراط فيه إلى حدوث اضطرابات بالمعدة ودوخة وصداع وفقدان الوزن بشكل غير صحى كما يؤثر على مستويات الكوليسترول بالدم.