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الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة حتى الأربعاء

10 كانون ثاني / يناير 2021 08:29

رام الله - الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأحد، صافياً بوجه عام ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها في مثل هذا الوقت من السنة بحدود 7-8 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي الليل، يكون الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية ومعتدلاً في بقية المناطق، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ولفتت الدائرة إلى أن الجو يكون يوم غد الإثنين، صافياً بوجه عام ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها في مثل هذا الوقت من السنة بحدود 8-9 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وأشارت إلى أن الجو يكون يوم الثلاثاء المقبل غائماً جزئياً إلى صاف ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها في مثل هذا الوقت من السنة بحدود 9-10 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الأربعاء، فيكون الجو غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها في مثل هذا الوقت من السنة بحدود 10-11 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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