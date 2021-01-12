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أسعار صرف العملات الرئيسية اليوم الأحد

10 كانون ثاني / يناير 2021 08:31

رام الله - الرأي:

جاءت أسعار صرف العملات لليوم الاحد، كما يأتي:

الدولار الأمريكي: 3.18 ش

الدينار الأردني: 4.49 ش

اليورو الأوروبي: 3.89 ش

الجنيه المصري: 0.21 ش

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