غزة-الرأي

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2733) الاحد 10/1/2021

أخبار فلسطينية﻿

الرئيس الفلسطيني يجدد تأكيد مواقفه بتعزيز الوحدة الوطنية من خلال انتخابات حرة ونزيهة

حماس تدعو إلى إسناد دولي لجهود تحقيق المصالحة الفلسطينية وإجراء الانتخابات العامة

السلطة الفلسطينية تطالب إسرائيل بتوفير لقاحات فيروس كورونا للفلسطينيين

غزة أوقاف : وضعنا خطة متكاملة للتعامل مع كافة إجراءات كورونا

القدرة: الإغلاق الشامل الجمعة والسبت يجب استمراره

حماس: رسائل من هنية للأمم المتحدة وقادة 4 دول

مصادر لصفا: تعديل وزاري قريب على حكومة اشتية

أخبار إسرائيلية

إسرائيل ترصد أربع إصابات بـ«كورونا جنوب أفريقيا»



نتنياهو يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا

صحيفة عبرية: جرعات جديدة من لقاح كورونا تصل اليوم

التماس أمام العليا الإسرائيلية ضد قرار منع تطعيم الأسرى الفلسطينيين

هآرتس: وحدة أمنية إسرائيلية جمعت معلومات عن جيران غانتس

قناة عبرية: عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في تزايد

بينيت يقدم اقتراحًا لسموتيريتش ويعلون ينفصل عن لابيد

تواصل التظاهرات الاحتجاجية ضد نتنياهو

اخبار دولية

إصابات كورونا العالمية تتجاوز 89.03 مليون والوفيات مليون و917902

أخبار عربية

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

عباس سيصدر مراسيم تحديد إجراء الانتخابات العامة في موعد أقصاه 20 الجاري

الجيش الإسرائيلي: فلسطيني حاول تنفيذ عملية دهس جنود وإطلاق نار – (صورة)

الشرق الأوسط

حراس نتنياهو خبأوه تحت الأرض تحسباً لاقتحام مقره من متظاهرين

غالبية اليهود المهاجرين إلى إسرائيل «ليسوا يهوداً»

الاهرام المصرية

إسرائيل ترصد أول إصابات بمتغاير كورونا الجديد

الرئيس الفلسطيني يجدد تأكيد مواقفه بتعزيز الوحدة الوطنية من خلال انتخابات حرة ونزيهة

«الصحة الفلسطينية»: تسجيل 855 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الشروق المصرية

التحرير الفلسطينية: الاحتلال الاسرائيلي مستمر في الاستيطان ويتهرب من استحقاقات السلام

مسيرة فلسطينية منددة بالاستيطان جنوب قلقيلية والاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابا

الغد الأردنية

9 وفيات و347 إصابة بفيروس كورونا في قطاع غزة

الفلسطيني “مؤمن”.. مقاومة الاحتلال بزهور نادرة

الشرق القطرية

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

"حماس": مشاهد الاشتباك اليومي مع الاحتلال تعبير حقيقي على انتفاضة مستمرة

مقتل مواطن بتجدد شجار عائلي في مخيم بلاطة بنابلس

شخصيات ومؤسسات فلسطينية توقف النشر عبر "فيسبوك" و"تويتر"

رئيس السلطة يلتقي حنا ناصر لبحث مواعيد إجراء الانتخابات

الاحتلال يقترف 320 انتهاكاً ضد الصيادين الفلسطينيين العام الماضي

مواجهات واعتقالات بالضفة والقدس المحتلتين

القدس المحلية

إسرائيل ترد على طلب قبرص بشأن تزويدها بلقاحات كورونا

فاعل خير مغترب يتبرع بتكاليف عملية مريضة

"الميزان" يطالب بتعويض المتضررين من توسعة معبر رفح

وفاة الحقوقي الدولي والسياسي عبد الكريم شبير بكورونا

الشرطة تقبض على شخص فار من العدالة في نابلس

"الوقائي" يضبط مركبة تُستخدم لتهريب المحروقات المتنقلة

الحياة الجديدة

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين في القدس المحتلة

الأيام

جنوب القطاع: إطلاق بالونات متفجرة ودوي انفجارات قرب خط التحديد

وكالة صفا

القسام تعنى مجاهدا 60 عاما توفي في الرباط

الخارجية: واجبات إسرائيل كقوة احتلال توفير لقاحات ضد كورونا للشعب الفلسطيني

أهالي برقة يتصدون لهجوم مستوطنين

مستوطنون يحتشدون شمال سلفيت

تقرير: الاحتلال يواصل فرض المزيد من مخططاته الاستيطانية

كتلة "الديمقراطية" في المجلس الوطني تدعو البرلمانات العربية لموقف ضد التطبيع

نشطاء يفتحون بوابات الجدار بكفر ثلث شرق قلقيلية

وكالة الرأي الفلسطينية

التنظيم والإدارة تعلن نتائج اختبارات اللياقة البدنية لمسابقة توظيف الإناث

اعتقال شاب ومواجهات في رام الله

فلسطين اليوم

#أوقفوا_النشر.. حملة إلكترونية فلسطينية وعربية ضد سياسة "فيسبوك"

وكيل وزارة الاوقاف بغزة: سيتم فتح المساجد فجر غدٍ الاحد وفق الاجراءات الوقائية

تعرض قوات الاحتلال لإطلاق نار ومحاولة دهس قرب جنين

مصطفى البرغوثي: سياسة التطعيم الإسرائيلية ضد "كورونا" عنصرية

الشرطة بالضفة: وفاة مواطنة في اطلاق نار وقع بمخيم بلاطة في نابلس

سما نيوز

معاريف: تأجيل اجتماع كان مقررًا بين وزير الخارجية الإسرائيلي ونظيره الفلسطيني رياض المالكي

صحفي إسرائيلي يتساءل: ما الذي يحدث في سماء العراق؟

الصحة بغزة تكشف إصابات كورونا في الدورة الثانية ليوم السبت

معاريف: نتنياهو تم وضعه في "غرفة مغلقة" لدواع أمنية

عرب 48

مستوطنون يقطعون طرقات ويعتدون على مركبات فلسطينية

شجار واسع في مخيم بلاطة: قتيل وجرحى وحرق منزل

متى تتسلم وزارة الصحة الفلسطينية لقاحات كورونا؟

وكالة وفا

ضبط 1750 لتر سولار مهرب في سلفيت

مجدلاني: تفعيل دور الجاليات ركيزة أساسية لمخا ...

ارزيقات: وفاة مواطن وعدة إصابات في إطلاق نار ...

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