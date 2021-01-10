وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية وشؤون المرأة توزعان حقائب مهنية لطلاب مركز رفح وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تجري تعديلات على تقاطع صلاح الدين ودوار دولة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 3 مواطنين من الخليل بينهم محاميان وكالة الرأي الفلسطينية "المباحث العامة" تكشف قضية سرقة 6800 شيكل بغزة وكالة الرأي الفلسطينية الأمانة العامة والتفتيش القضائي يتفقدون مجمع محاكم رفح وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تناقش اللائحة الداخلية الخاصة بتنظيم مجالس إدارة المساجد وكالة الرأي الفلسطينية إعادة فتح مساجد غزة بعد إغلاقها 35 يومًا وكالة الرأي الفلسطينية مطعم يغلق أبوابه بعد يوم من افتتاحه وكالة الرأي الفلسطينية واتس آب يسمح قريبا للمستخدمين باختبار تشغيل التطبيق على أجهزة متعددة وكالة الرأي الفلسطينية ويندوز 10 يحصل على مميزات جديدة.. تعرف عليها
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

باستثناء يومي الجمعة والسبت

إعادة فتح مساجد غزة بعد إغلاقها 35 يومًا

10 كانون ثاني / يناير 2021 09:16

غزة- الرأي

فتحت مساجد قطاع غزة أبوابها أمام المصلين فجر اليوم الأحد، بعد إغلاقها نحو 35 يومًا ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار وباء كورونا.

وقالت وزارة الأوقاف والشوؤن الدينية، إن المساجد ستبقى مغلقة خلال الإغلاق الشامل وحظر التجوال يومي الجمعة والسبت.

وذكرت الوزارة، أن قرار فتح المساجد مجددًا جاء بناءً على مستجدات المرحلة الحالية، وتقديرات الجهات المختصة في اللجنة الحكومية العليا للطوارئ وخلية الأزمة.

وأكدت على ضرورة التزام جموع المصلين بالإجراءات الوقائية، في الصلوات المفروضة كافة، وأبرزها: (لبس الكمامة طوال مدة المكث في المسجد، الصلاة على السجادة الخاصة، المباعدة مسافة مترين، وترك المصافحة والمعانقة، الوضوء في المنزل، ... إلخ)، ولا يسمح لغير الملتزمين دخول المسجد.

وأشارت إلى أن رخصة التخلف عن صلاة الجماعة مازالت قائمة؛ بسبب الخوف على النفس في ظل جائحة كورونا، داعيةُ إلى الأخذ بالرخصة خاصة كبار السن والمرضى والأطفال.

وشددت الوزارة على ضرورة تعاون المصلين مع اللجان المشرفة على تطبيق الإجراءات الوقائية في المساجد وتقديم صورة حضارية لالتزام المساجد.

وذكرت أن عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية فيه مخاطرة بالنفس، وإيذاء للآخرين، ومخالفة لما جاءت به الشريعة، وقد يُفضي إلى حرماننا نعمة المساجد وإقامة الجماعات.

ودعت الوزارة، المواطنين للإبلاغ عن أي تجاوز يخالف إجراءات الوقاية في المساجد عبر الاتصال على الرقم (0593082300)

138055811_4163151193699297_5214146054324716566_o 137236152_4163151277032622_8537164703963610730_o a1c9457a-a38c-4919-9837-f8578552c39a 7c761636-8db2-4613-b4cc-38114ef9dda0
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكتلة الإسلامية تزور رؤساء وعمداء الجامعات

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟