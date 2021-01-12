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بينهم محاميان

الاحتلال يعتقل 11 مواطنًا من الضفة والقدس

10 كانون ثاني / يناير 2021 09:36

الخليل - الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 11 مواطنا على الأقل من الضفة الغربية والقدس، بينهم محاميان.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت 5 مواطنين، بعد الاعتداء عليهم بالضرب، خلال تصديهم لمحاولة تجريف أراضٍ في حي وادي الربابة من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، وهم: أحمد سمرين، وفارس عوض، ويوسف عوض، ومحمد عوض، وعمار عوض، فيما اعتقلت الشاب أمجد محمود بعد أن داهمت منزله في العيسوية.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، ثلاثة مواطنين، وهم: المحامي سهيل عاشور الحسيني ونجله المحامي فهد، بعد اقتحام منزلهما في منطقة جبل جوهر بالخليل، والمواطن حسين حافظ الهريني، من بلدة يطا جنوب الخليل.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال، الأسير المحرر قصي إبراهيم حمادة، على حاجز عسكري أثناء توجهه إلى مدينة رام الله.

وفي الأغوار، اعتقلت قوات الاحتلال، مواطنا، لم تعرف هويته بعد، من قرية عاطوف في الأغوار الشمالية، واستولت على شاحنته.

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