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الحايك: القطاع الخاص يضع جميع مقدراته لإنجاح الانتخابات الفلسطينية

10 كانون ثاني / يناير 2021 11:23

علي الحايك
علي الحايك

غزة- الرأي

عبر علي الحايك رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين عن دعم القطاع الخاص الكامل لخطوات الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وحركتي فتح وحماس، في إجراء الانتخابات الفلسطينية.

وأكد الحايك في تصريح صحفي تلفت"الرأي" نسخة عنه صباح الأحد، " أن القطاع الخاص يضع جميع مقدراته من أجل انجاح هذا العرس الديمقراطي الذي بات مطلبا شعبياً ، وضرورة ملحة من أجل التقدم نحو بناء الدولة الفلسطينية ، مؤكدين أن القطاع الخاص كان ومازال وسيظل الداعم والمساند لاستمرار بناء مؤسسات الوطن ".

وقال الحايك إن الانتخابات تمثل بوابة أساسية لترتيب البيت الداخلي وإتمام الوحدة الفلسطينية، وجمع الكل الوطني نحو كلمة واحدة، واستراتيجية وطنية جامعة لجميع أطياف الشعب الفلسطيني، ومواجهة التحديات المحدقة بالقضية.

وأضاف الحايك أن الانتخابات استحقاق دستوري هام لإصلاح النظام السياسي الفلسطيني، وتقريب وجهات النظر بين حركتي فتح وحماس لحل القضايا الخلافية، وإعادة بناء الثقة، التي فقدها الطرفين على مدار 14 عاماً من الانقسام.

وشدد الحايك على ضرورة تحلي الكل الفلسطيني بالمسئولية الوطنية لإنجاح الانتخابات وتذليل العقبات التي من شأنها حرمان أكثر من 13.7 مليون فلسطيني ، من اختيار قيادتهم وبناء مؤسساتهم، والمضي قدماً في طريق بناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

ودعا لضرورة تهيئة المناخ الوطني للانتخابات بما يضمن النزاهة والشفافية والمشاركة الفاعلة لجميع أطياف الشعب الفلسطيني، والتي تعكس بنتائجها إرادة الشعب ،وتعزز من الثقة المتبادلة بين جميع الأطراف الوطنية.

 

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