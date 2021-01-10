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تعافي 538 حالة

12 وفاة و467 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة

10 كانون ثاني / يناير 2021 01:02

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

رام الله - الرأي:

أعلنت وزارة الصحة برام الله، تسجيل 12 حالة وفاة و467 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" بالضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت الوزارة، إن حالات الوفاة التي تم تسجيلها هي كالتالي: (طوباس 1، نابلس 2، طولكرم 3، جنين 2، الخليل 2، رام الله 2).

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طوباس (34)، قلقيلية (14)، نابلس (90)، سلفيت (28)، طولكرم (39)، ضواحي القدس (26)، جنين (48)، أريحا والأغوار (8)، الخليل (48)، رام الله والبيرة (110)، بيت لحم (22).

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: طوباس (19)، قلقيلية (29)، نابلس (115)، سلفيت (20)، طولكرم (62)، جنين (65)، أريحا والأغوار (6)، الخليل (67)، رام الله (87)، بيت لحم (68).

وأشارت الوزارة إلى أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 89.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.7%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 98 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 22 على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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