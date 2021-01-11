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الاحتلال يعتقل 10 مواطنين خلال مداهمات في الضفة

11 كانون ثاني / يناير 2021 08:40

الضفة المحتلة – الرأي:

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الاثنين حملة مداهمات لعدة بلدات ومدن بالضفة الغربية المحتلة، اعتقلت خلالها عدداً من المواطنين واستدعت آخرين.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة قباطية جنوب جنين واعتقلت كلاً من: أحمد طلال كميل، ومجدي حمزة سباعنة، وأحمد حسن نزال، ومنتصر فيصل خزيميه، عقب دهم منازل ذويهم، وتفتيشها.

وأشارت إلى اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، دون أن يبلغ عن إصابات.

كذلك قامت قوات الاحتلال باعتقال كلا من: عبد الناصر كايد ونجله نايف، ومحمد نمر غزال، وأيهم عقل، عقب دهم منازلهم، وتفتيشها، في سبسطية شمال غرب نابلس.

أيضاً قام جنود الاحتلال باقتحام مخيم الجلزون شمال رام الله، واعتقال كلاً  من: علاء قاسم، ومحمد اياد صافي، ومحمد الجبيدي، عقب دهم منازلهم، وتفتيشها.

كذلك قامت قوات الاحتلال باستدعاء الشاب قصي علي عيسى (39 عاما) بلاغا، لمراجعة مخابراتها في مجمع مستوطنة "غوش عتصيون" جنوب بيت لحم، بعد دهم منزل ذويه في البلدة القديمة، وتفتيشه.

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