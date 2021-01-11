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الاحتلال يعتقل 4 شبان من قباطية جنوب جنين

11 كانون ثاني / يناير 2021 08:40

جنين – الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أربعة شبان من بلدة قباطية جنوب جنين بالضفة المحتلة.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: أحمد طلال كميل، ومجدي حمزة سباعنة، وأحمد حسن نزال، ومنتصر فيصل خزيميه، عقب دهم منازل ذويهم، وتفتيشها.

وأشارت إلى اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، دون أن يبلغ عن إصابات.

كذلك قامت قوات الاحتلال باستدعاء الشاب قصي علي عيسى (39 عاما) بلاغا، لمراجعة مخابراتها في مجمع مستوطنة "غوش عتصيون" جنوب بيت لحم، بعد دهم منزل ذويه في البلدة القديمة، وتفتيشه.

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