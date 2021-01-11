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هنية يبحث مع أمير قطر المصالحة الفلسطينية والتطورات السياسية المختلفة

11 كانون ثاني / يناير 2021 09:16

لقاء هنية بأمير قطر
لقاء هنية بأمير قطر

الدوحة - الرأي:

بحث رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مختلف التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية وقضايا المنطقة وبعض التطورات الدولية وكيفية التعامل مع هذه المتغيرات بما يصب لصالح شعبنا وأمتنا.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها وفد من قيادة حركة حماس برئاسة هنية، أمس الأحد لأمير دولة قطر، حيث قدم الوفد التهاني بنجاح قمة العلا والشروع في المصالحة بين دول مجلس التعاون الخليجي، معبرًا عن أمله أن تكون مقدمة لإنهاء الخلافات العربية كافة، وإنهاء الأزمات البينية بين مكونات الأمة.

وأشاد رئيس الحركة والوفد المرافق بجهود سمو الأمير ودولة قطر الشقيقة في ملف المصالحة الفلسطينية وحرصه على استعادة شعبنا وحدته وإنهاء حقبة الانقسام وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني.

وأكد رئيس الحركة تعامل حماس الإيجابي مع الجهود الأخيرة للوصول إلى الوحدة الوطنية بعد إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني الفلسطيني.

وثمن رئيس المكتب السياسي المواقف القطرية في دعم حقوق شعبنا في مختلف المسائل السياسية والدعم المستمر لصمود الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى المشاريع القطرية الكريمة وخاصة المنحة الشهرية المقدمة لقطاع غزة والتي تعبر عن أصالة المواقف القطرية النبيلة والتي تساهم في التخفيف من معاناة شعبنا.

وقد شارك في اللقاء أعضاء المكتب السياسي للحركة د. موسى أبو مرزوق، ومحمد نزال، وعزت الرشق، وحسام بدران، وزاهر جبارين، وماهر عبيد.

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