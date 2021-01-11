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إصابة 7 عمال جنوب طولكرم

11 كانون ثاني / يناير 2021 10:00

ارشيف
ارشيف

طولكرم - الرأي

أصيب 7 عمّال، اليوم، ثلاثة منهم بالرصاص الحي وأربعة بالمطاط وجميعهم بالأطراف السفلية، قرب جدار الفصل غرب قرية فرعون جنوب طولكرم.

وأفادت مصادر محلية أن سيارات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر المصابين إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت بطولكرم، وفق ما أكدت المصادر المحلية.

وأوضحت أن الوضع الصحي للمصابين الستة مستقر، حيث دخل واحد منهم لغرفة العمليات، وآخر أصيب بالرصاص المطاط خرج من المستشفى بعد تلقيه العلاج.

وأكدت المصادر أن هناك تشديدًا على الفتحات الموجودة في جدار الفصل العنصري في القرية، لمنع العمال من الوصول للداخل.

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